|Праздничный парад
|РИО Панорама
|07.05.2021
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В этом году 9 мая торжественное мероприятие, посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, начнётся на Центральной площади Находки. Напомним, с такой инициативой выступил городской Совет ветеранов.
Участие в праздничном шествии примут ветераны боевых действий, воины-интернационалисты, учащиеся кадетских классов. Перед торжественным прохождением колонн кадеты внесут на площадь копию Знамени Победы, водружённого над Рейхстагом в 1945 году. В центре внимания в течение всего праздника будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, помощь им окажут волонтёры.
Творческую программу откроют музыканты муниципального Духового оркестра им. Ю. Горбуля и ансамбль барабанщиц «Весёлая дробь» школы № 25 «Гелиос». После официальной части состоится шествие к памятнику Победы для церемонии возложения к Вечному огню памятной гирлянды и цветов от жителей и гостей Находки.
Праздничные мероприятия продолжатся на открытой площадке муниципального Центра культуры. С 12:00 гостей будет встречать Духовой оркестр, творческие коллективы города. В этом году к участию в концерте организаторы привлекли не только муниципальные коллективы, но и талантливых солистов, танцевальные и хореографические студии. Народные гуляния по традиции пройдут на пешеходной аллее улицы Ленинской – здесь ожидаются интерактивные конкурсы, мастер-классы, полевая кухня.
В 19:00 на площади Центра культуры состоится вечернее театрализованное представление, после которого Находку озарит праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который запустят с возвышенности в районе ул. Ленинской.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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