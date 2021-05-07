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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
07.05.2021
В праздничные и выходные дни, приуроченные ко Дню весны и Труда, а также 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, амбулаторные подразделения Находкинской городской больницы перейдут на особый режим работы.

Взрослые поликлиники
3, 5 и 7 мая действует усиленная дежурная служба с 8.00 до 20.00. Работают лаборатория, рентген, функциональная диагностика, можно закрыть или продлить больничный листок, выписать льготный рецепт.
Поликлиники дежурят с 8.00 до 16.00 для оказания неотложной помощи, в том числе выезда на дом:
• 1 и 8 мая – поликлиника на Пирогова, 5
• 10 мая – поликлиника на Портовой, 250
• 4 и 6 мая – Озерный бульвар, 7
Амбулаторный инфекционный центр (с выездом инфекционных бригад)
• 3, 5, 7 мая – с 8.00 до 20.00
• 1, 4, 6, 8 мая – с 8.00 до 16.00
Прививочный пункт в Почтовом переулке, 3
• 3, 5, 7 мая – с 8.00 до 20.00
• 1, 4, 6, 8 мая – с 8.00 до 16.00
Женская консультация
• 3, 5 и 7 мая – дежурная служба для амбулаторного приема с 8.00 до 20.00.

Детские поликлиники
• 3, 5 и 7 мая пациентов принимает усиленная дежурная служба с 8.00 до 20.00
• 1, 8 и 10 мая действует дежурная служба с 8.00 до 16.00. При необходимости медики посетят маленьких пациентов на дому.
Детский и взрослый стационары Находкинской городской больницы, родильный дом будут работать в штатном режиме – круглосуточно.
Сотрудники поликлиник свяжутся с пациентами, которые предварительно записались к узким специалистам или получили направление на обследования 4 или 6 мая, для переноса визита на ближайшие даты.
Для справок и переноса даты предварительной записи можно позвонить по телефонам или направить заявку на электронную почту (в письме обязательно указать свой номер телефона):
• ул. Пирогова, 5 – тел.: 62-53-07, e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ;
• ул. Портовая, 250 – тел.: 62-14-42 или 8-991-068-08-37, e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ;
• ул. Пирогова, 9 – тел.: 62-53-38, e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script .
 
Пресс-служба Находкинской городской больницы
 

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