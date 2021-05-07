В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на несколько часов 9 мая, а также в дни репетиций будет затруднено или частично перекрыто движение на отдельных участках городских дорог.



7 мая с 8.30 до 12.30 будет перекрыт участок дороги от перекрестка рядом с ТЦ «Апельсин» до памятника «Камень дружбы». При этом будут перекрыты также выезды между площадью Совершеннолетия и улицами Красноармейская и Пограничная. Нельзя будет проехать на Центральную площадь с улиц Портовая, Школьная и обратно.

На перекрестке в районе ТЦ «Апельсин» и мыса Шефнера временно изменится порядок движения: с парковки торгового центра – только налево; с мыс Шефнера – только направо.

Общественный транспорт со стороны Северного микрорайона продолжит движение до остановки «Автовокзал»; со стороны мыса Астафьева – до «Камня дружбы». Объехать перекрытые участки дороги автомобилисты смогут по объездной магистрали через проспект Мира и «таксопарк».

9 мая с 8.00 до 12.30 будет перекрыта дорога от перекрестка Находкинского проспекта с проспектом Мира до поворота на ул. Владивостокскую в районе остановки Ленинской. Соответственно, будут перекрыты выезды на улицы Портовая, Школьная, Красноармейская, Пограничная (а также выезды с дворовых территорий микрорайонов), ул. Кольцевая, Водолазная, выезды с железнодорожного вокзала и в районе остановки Тихоокеанской.

Общественный транспорт продолжит движение со стороны Северного микрорайона до автовокзала и со стороны мыса Астафьева до остановки Ленинской. Объезд также будет осуществляться через проспект Мира и район бывшего «таксопарка» по объездной магистрали.

По материалам пресс-службы администрации НГО