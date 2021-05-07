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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Служебная собака обнаружила контрабанду Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.05.2021
Бумажный сверток с наркотическим средством обнаружила служебная собака при таможенном оформлении российского судна, убывающего из Находки (Приморский край) в Японию. Наркотик принадлежал члену экипажа.

Сверток с растительным веществом зелёного цвета был обнаружен в каюте одного из членов экипажа. Эксперты установили, что изъятое вещество является смесью табака с наркотическим средством – каннабисом (марихуаной). Владелец наркотика сообщил, что взял в рейс марихуану для личного употребления, зная об уголовной ответственности.
В отношении моряка Находкинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). Нарушителя закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
 
Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни
 

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