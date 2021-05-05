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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Ключ к навесу Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
05.05.2021
Строители уникального для портов Дальнего Востока защитного сооружения готовы к монтажу

Строители первого в портах Дальнего Востока навеса установили ключ-кондуктор на центральной вспомогательной башне, тем самым выполнив последний этап работ перед началом монтажа элементов самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.


Как сообщил главный инженер компании-подрядчика Дмитрий МАЛАХОВ, ключ-кондуктор – это центральная деталь, необходимая для компенсации нагрузки от последующих элементов навеса.
«Ключ смонтирован на высоте 35 метров. Именно к нему будем присоединять первую балку-колонну, затем на неё – фермы навеса. Собранные из сотен металлоконструкций, они уже перевезены на производственную площадку и готовы к монтажу», – добавил Дмитрий Малахов.
Как отмечает технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, легкая сталеалюминевая крыша словно шатер накроет зону выгрузки железнодорожных вагонов на терминале.
 

«Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева» и собирается на сборочной площадке в Находке. Объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия без остановки производства», – рассказал технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор Панов.
Строительство навеса над зоной выгрузки – это уже четвертый этап программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на защищенную перевалку. Для вынесения независимой экспертной оценки уже сделанного, портовики пригласили представителей всероссийских общественных экологических организаций. Ещё в январе, в период максимальных ветров, федеральные эксперты-экологи «Зелёного патруля», аккредитованные при Росприроднадзоре, лично побывали на площадке «Терминала Астафьева», чтобы убедиться – помимо строительства навеса, здесь уже эффективно работают на снижение пыли: ветрозащитные экраны, снежные пушки, собственная лаборатория и центр управления предприятия. Результат проверки – подписанная «Зелёная декларация» и продолжающийся регулярный мониторинг экспертами хода строительства.
 

Эксперты признают: экологическая программа модернизации «Терминала Астафьева» для перехода на защищенную перевалку, которую уже более пяти лет последовательно выполняет предприятие, – эффективна и служит хорошим примером остальным стивидорам по всей стране.
 

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