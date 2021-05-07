№18 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 мая во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• 9 мая мы отмечаем самый главный праздник нашей страны – День Победы. Это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Мы говорим «Спасибо» ветеранам, подарившим нам спокойную и мирную жизнь, и присоединяемся к словам поздравлений, посвященных ветеранам, на страницах нашего еженедельника. С праздником!

• Как отметят День Победы в городе и в крае, в каком формате состоится победное шествие «Бессмертного полка» и какие ограничения движения транспорта с этим связано, как будут работать медицинские учреждения города и как будет доставляться пенсия в праздничные дни – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

• Афиша праздничных дней: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для эрудитов – большой сканворд, кроссворд, судоку и занимательные головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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• 9 мая мы отмечаем самый главный праздник нашей страны – День Победы. Это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Мы говорим «Спасибо» ветеранам, подарившим нам спокойную и мирную жизнь, и присоединяемся к словам поздравлений, посвященных ветеранам, на страницах нашего еженедельника. С праздником!• Как отметят День Победы в городе и в крае, в каком формате состоится победное шествие «Бессмертного полка» и какие ограничения движения транспорта с этим связано, как будут работать медицинские учреждения города и как будет доставляться пенсия в праздничные дни – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».• Афиша праздничных дней: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для эрудитов – большой сканворд, кроссворд, судоку и занимательные головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script