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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
07.05.2021
№18 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 5 мая во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
• 9 мая мы отмечаем самый главный праздник нашей страны – День Победы. Это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Мы говорим «Спасибо» ветеранам, подарившим нам спокойную и мирную жизнь, и присоединяемся к словам поздравлений, посвященных ветеранам, на страницах нашего еженедельника. С праздником!
• Как отметят День Победы в городе и в крае, в каком формате состоится победное шествие «Бессмертного полка» и какие ограничения движения транспорта с этим связано, как будут работать медицинские учреждения города и как будет доставляться пенсия в праздничные дни – подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
• Афиша праздничных дней: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, для эрудитов – большой сканворд, кроссворд, судоку и занимательные головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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