В этом году сотрудники «Терминала Астафьева» убрали территорию школы №1 «Полюс» и привели в порядок территорию прилегающего микрорайона Находки.







Ежегодно весной сотрудники АО «Терминал Астафьева» проводят субботник в микрорайоне Астафьева города Находки. По традиции, портовики провели уборку во дворе подшефной школы №1 «Полюс» и с помощью спецтехники убрали и почистили придомовую территорию соседних домов.





На субботнике сотрудники терминала почистили ливнёвку около школы, убрали мусор и прошлогоднюю листву, покрасили бордюры. Работникам предприятия активно помогали школьники, а старшеклассники включили на всей территории музыку, чтобы убираться было веселее.





«Каждый год мы собираемся в этом микрорайоне, чтобы навести порядок после зимы. Отмечу, что мы чувствуем ответственность за нашу подшефную школу и весь микрорайон, поэтому нам за радость здесь прибраться. Хочется, работая здесь, создавать комфортную среду у своих соседей. Мы организация сильная, имеем возможности для этого. На моей памяти это уже седьмой год как мы проводим эти мероприятия. Здесь даже успели вырасти елки, которые на одном из субботников мы посадили», – сказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.





Кроме территории школы «Терминал Астафьева» наводит порядок во дворах микрорайона Астафьева. По просьбам жителей в этом году с помощью парогенератора терминала рабочие помыли детскую игровую площадку от грязи и пыли.





«В рамках проведения субботника каждый год сотрудники АО «Терминал Астафьева» активно нам помогают в уборке дворов микрорайона. Уже не первый раз мы просим, чтобы после зимы специальным оборудованием сотрудники терминала мыли игровую площадку между домами по адресу Астафьева, 3а и Астафьева, 5а. Мы очень благодарны за то, что наши дети могут играть весной на чистой площадке», – рассказала директор управляющей компании ООО «Инициатива» Мария КУТУЗОВА.





В субботнике приняли участие более 30 человек. Для «Терминал Астафьева» такие мероприятия – это хороший способ не только помочь в данный момент, но и пообщаться с жителями, чтобы в дальнейшем продолжать активно облагораживать придомовые территории микрорайона.

