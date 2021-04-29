Ремонтные работы начались в шести местах отдыха. Благоустройство ведётся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», который предусматривает преображение российских городов, посёлков, повышение комфорта жизни.



Существенные изменения в облике ожидают сквер «Молодёжный», расположенный рядом с муниципальным Домом молодёжи. Подрядчик приступил к работам после зимнего технологического перерыва. На данный момент ведутся работы по осушению территории и устройству траншей для прокладки электрокабелей паркового освещения и видеонаблюдения.

Напомним, за реконструкцию сквера «Молодёжный» проголосовали жители города в рамках проекта «Народный бюджет», призванного вовлечь граждан в процесс инициативного бюджетирования. В прошлом году в опросе приняли участие более 22 тысяч человек.

В парке определены зоны тематических пространств для комфортного отдыха разных групп населения: детские игровые комплексы, площадка для мини-футбола, стритбола, настольного тенниса и настольных игр, ворк-аута, уличные тренажеры и зоны «тихого отдыха». При этом будут максимально сохранены зелёные насаждения и предусмотрена доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это самый масштабный из городских проектов реконструкции скверов. Из краевого бюджета на эти цели направили 83 миллиона рублей.

В других общественных местах отдыха – сквер «Русь», «Богатырь», в районе остановки «Заводская» на ул. Горького, у Мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, на аллее Озёрного бульвара – также ведётся работа по демонтажу асфальтового покрытия и бордюров, подготовка к устройству систем освещения, участков для малых архитектурных форм.

Напомним, 26 апреля в Находке, как и во всех городах России, стартовало голосование за парки, скверы, аллеи или набережные, которые благоустроят по проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта

«Жильё и городская среда» в 2022 году. Отдать свой голос за тот или иной объект можно будет до 30 мая на единой онлайн-платформе 25.gorodsreda.ru. Голосование будет доступно через Единый портал государственных услуг, с любого мобильного устройства по номеру телефона, а также в многофункциональных центрах при поддержке волонтёров. Также работает круглосуточная горячая линия по голосованию о благоустройстве. Задать вопросы можно по телефону: 8 (800) 600 2013.

Всего на голосование по нац-проекту планируется выдвинуть три объекта: сквер в районе Камня дружбы городов-побратимов, Школьный сквер в районе ул. Постышева и видовую площадку № 1 между площадью Совершеннолетия и остановкой Тихоокеанская. Две общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят уже в 2022 году.

Пресс-служба администрации НГО