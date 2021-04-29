|С играми и призом
|РИО Панорама
|29.04.2021
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Библиотеки Находки приглашают на первомайское праздничное гулянье на две площадки: в Городском парке и в Северном микрорайоне. Помимо бесплатных развивающих развлечений участники смогут выиграть приз на фотоконкурсе.
Библиотеки Находки приглашают 1 мая в 12.00 всех желающих в обновленный Городской парк культуры и отдыха на праздник «Мир. Труд. Май», посвященный Дню международной солидарности трудящихся.
Вот что будет происходить в парке:
•Будет работать «Открытый микрофон» (читаем стихи и лозунги о Первомае и весне, дружбе, труде и солидарности);
•Состоятся мастер-классы: «Цветочек на ветке» и «Гвоздика из бумаги» (все материалы предоставляются бесплатно);
•Взрослые смогут познакомиться с выставкой «Труженики Находки» и ответить на вопросы краеведческой викторины, а дети – поиграть в развивающие подвижные игры.
В этот же день с 12.00 до 13.00 для детей Северного микрорайона сотрудники библиотечного комплекса «Зелёный мир» организовывают игровую программу на детской площадке по ул. Свердлова, 43. Библиотекари подготовили познавательную викторину с призами, а ростовая кукла Незнайка будет фотографироваться со всеми желающими на память о первомайском празднике.
Для участников ОБЕИХ первомайских библиотечных площадок проводится Конкурс с розыгрышем приза! Для участия нужно выложить в соцсети первомайское фото из парка или возле библиотеки «Зелёный мир», обязательно с хэштегами: #Комфортнаясреда #Находка #ФКГС #библиотеки_находки.
Приз победителю – большие игровые наушники!
До встречи на Первомае!
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система г. Находки
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