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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Ищем отличников Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
29.04.2021
На сайте Международной образовательной акции «Тотальный диктант – 2021» появились оценки за диктант для тех, кто писал его онлайн или в формате #пишемдома. В личном кабинете на сайте totaldict.ru можно не только увидеть полученную отметку, но и ознакомиться с допущенными ошибками и скачать электронный сертификат, который при желании можно распечатать.

В Находке в этом году, в связи с ограничениями по коронавирусу, диктант можно было написать только в формате онлайн, очных площадок не было. К сожалению, при таком формате нет технической возможности определить, сколько человек писали диктант в нашем городе.
Сейчас сотрудники Центральной библиотечной системы, которые координируют диктант в Находке с 2017 года, предлагают откликнуться находкинцам, получившим за диктант «хорошо» и «отлично». Город должен знать своих героев, считают организаторы и предлагают выложить в социальные сети фото своего сертификата (с портретом писавшего или без, по желанию). Публикацию нужно сопроводить хэштегами #тд2021находка и #библиотеки_находки.
Нужно отметить, что стать отличником Тотального диктанта непросто. Общее количество написавших текст на «5» еще подсчитывается, но Штаб диктанта предварительно сообщил, что текст первой
(дальневосточной) и третьей зоны написали на пятерки 4-5% участников, а более сложный пунктуационно текст второй зоны – только 1%!
Также Штаб диктанта в Находке напоминает, что уже сейчас можно начать готовиться к следующему Тотальному диктанту и совершенствовать свои познания в русском языке – на сайте диктанта есть онлайн-разбор всех частей диктанта, постоянно проводятся онлайн-уроки по нюансам орфографии и пунктуации.

Для справки:
В 2021 году Тотальный диктант поставил новый рекорд: к акции присоединились 675 198 человек. Из них 90 000 участников писали диктант в офлайн-формате, более полумиллиона человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон или написали диктант онлайн.
В рамках акции было организовано более 2 800 площадок в 39 странах и 732 городах мира.
 
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система г. Находки
 

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