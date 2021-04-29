На сайте Международной образовательной акции «Тотальный диктант – 2021» появились оценки за диктант для тех, кто писал его онлайн или в формате #пишемдома. В личном кабинете на сайте totaldict.ru можно не только увидеть полученную отметку, но и ознакомиться с допущенными ошибками и скачать электронный сертификат, который при желании можно распечатать.



В Находке в этом году, в связи с ограничениями по коронавирусу, диктант можно было написать только в формате онлайн, очных площадок не было. К сожалению, при таком формате нет технической возможности определить, сколько человек писали диктант в нашем городе.

Сейчас сотрудники Центральной библиотечной системы, которые координируют диктант в Находке с 2017 года, предлагают откликнуться находкинцам, получившим за диктант «хорошо» и «отлично». Город должен знать своих героев, считают организаторы и предлагают выложить в социальные сети фото своего сертификата (с портретом писавшего или без, по желанию). Публикацию нужно сопроводить хэштегами #тд2021находка и #библиотеки_находки.

Нужно отметить, что стать отличником Тотального диктанта непросто. Общее количество написавших текст на «5» еще подсчитывается, но Штаб диктанта предварительно сообщил, что текст первой

(дальневосточной) и третьей зоны написали на пятерки 4-5% участников, а более сложный пунктуационно текст второй зоны – только 1%!

Также Штаб диктанта в Находке напоминает, что уже сейчас можно начать готовиться к следующему Тотальному диктанту и совершенствовать свои познания в русском языке – на сайте диктанта есть онлайн-разбор всех частей диктанта, постоянно проводятся онлайн-уроки по нюансам орфографии и пунктуации.



Для справки:

В 2021 году Тотальный диктант поставил новый рекорд: к акции присоединились 675 198 человек. Из них 90 000 участников писали диктант в офлайн-формате, более полумиллиона человек выбрали формат #пишемдома и посмотрели онлайн-марафон или написали диктант онлайн.

В рамках акции было организовано более 2 800 площадок в 39 странах и 732 городах мира.

Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система г. Находки