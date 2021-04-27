№17 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 28 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Впереди длинные майские выходные, и каждый из нас наверняка найдет себе занятие по душе. Библиотеки Находки приглашают на первомайское праздничное гулянье – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы». Ну а любителям активного отдыха на садовом участке предлагаем календарь работ на последний весенний месяц.

- По всей России стартовало голосование по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Присоединиться к голосованию могут и жители нашего города: за что голосуем и как – узнаете, прочитав свежий номер нашего еженедельника.

- Традиционная страничка «Автообозрение» расскажет, как подготовить свой автомобиль к летнему сезону, а тем, у кого еще нет личного авто, расскажем, как правильно выбрать и проверить автомобиль перед покупкой.

- Что предусматривает льготная программа летнего отдыха для детей; кому положены скидки на поездки в поездах в течение всего лета и какие льготы получат школьники перед новым учебным годом – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на май.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Впереди длинные майские выходные, и каждый из нас наверняка найдет себе занятие по душе. Библиотеки Находки приглашают на первомайское праздничное гулянье – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы». Ну а любителям активного отдыха на садовом участке предлагаем календарь работ на последний весенний месяц.- По всей России стартовало голосование по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Присоединиться к голосованию могут и жители нашего города: за что голосуем и как – узнаете, прочитав свежий номер нашего еженедельника.- Традиционная страничка «Автообозрение» расскажет, как подготовить свой автомобиль к летнему сезону, а тем, у кого еще нет личного авто, расскажем, как правильно выбрать и проверить автомобиль перед покупкой.- Что предусматривает льготная программа летнего отдыха для детей; кому положены скидки на поездки в поездах в течение всего лета и какие льготы получат школьники перед новым учебным годом – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на май.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script