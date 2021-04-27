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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
27.04.2021
№17 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 28 апреля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Впереди длинные майские выходные, и каждый из нас наверняка найдет себе занятие по душе. Библиотеки Находки приглашают на первомайское праздничное гулянье – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы». Ну а любителям активного отдыха на садовом участке предлагаем календарь работ на последний весенний месяц.
- По всей России стартовало голосование по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Присоединиться к голосованию могут и жители нашего города: за что голосуем и как – узнаете, прочитав свежий номер нашего еженедельника.
- Традиционная страничка «Автообозрение» расскажет, как подготовить свой автомобиль к летнему сезону, а тем, у кого еще нет личного авто, расскажем, как правильно выбрать и проверить автомобиль перед покупкой.
- Что предусматривает льготная программа летнего отдыха для детей; кому положены скидки на поездки в поездах в течение всего лета и какие льготы получат школьники перед новым учебным годом – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на май.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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