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Информационный еженедельник города Находка
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«Океан» начинает подготовку к новому сезону Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Сергей Гончаров   
26.04.2021
Находкинский «Океан» приступил к тренировочным сборам. Подготовка к новому сезону стала возможны благодаря помощи генерального партнера футбольного клуба, АО «Терминал Астафьева».


 
Как рассказал главный тренер команды Александр Тихоновецкий, тренировочные сборы проходят в Уссурийске.
«Участвуют 25 человек, из которых 17 – находкинские футболисты, большинство – воспитанники местной футбольной школы. Вместе с помощником Анатолием Агрофениным проводим по две тренировки в день: утром – беговая, вечером – работа с мячами», – добавил Александр Тихоновецкий.
 

 
После сборов футболисты «Океана» отправятся в Белогорск на дальневосточный этап Кубка любительских команд. Вместе с находкинской командой там сыграют: «СКА-Хабаровск-М», «ФК Белогорец», «ОГАУ Сахалин» и «ФК Благовещенск». Матчи пройдут с 1 по 7 мая 2021 года. Победителя ждет путевка в отборочные игры Кубка России по футболу среди любительских команд.
 
 

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