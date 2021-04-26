|Медиасубботник объединил журналистов и блогеров Находки
|Евгений Малюга
|26.04.2021
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24 апреля жители большинства городов нашей страны вышли на весеннюю уборку в рамках Всероссийского субботника. Поддержать масштабную акцию решили и труженики медиасферы Находки.
На призыв журналиста Анны Шариповой про-вести Медиасубботник откликнулась команда «Делаю город лучше». В общественной организации состоит множество творческих людей, поэтому им не составило труда объединить представителей городских СМИ.
В результате сотрудники газет, телеканалов, специалисты пресс-служб, авторы различных медиапроектов и инстаграм-блогеры собрались вместе, чтобы очистить от мусора надпись «Находка».
Склон в районе ул. Дальней, где установлены яркие буквы, уже давно нуждался в уборке. Оставлять замусоренной популярную городскую достопримечательность никак нельзя. Поэтому журналисты, вооружившись перчатками и мешками, принялись очищать знаковое место от отходов.
Общими усилиями участников субботника склон был приведён в порядок, а десяток мешков с мусором отправились туда, где им самое место – на городскую свалку.
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