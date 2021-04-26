24 апреля жители большинства городов нашей страны вышли на весеннюю уборку в рамках Всероссийского субботника. Поддержать масштабную акцию решили и труженики медиасферы Находки.







В результате сотрудники газет, телеканалов, специалисты пресс-служб, авторы различных медиапроектов и инстаграм-блогеры собрались вместе, чтобы очистить от мусора надпись «Находка».

Склон в районе ул. Дальней, где установлены яркие буквы, уже давно нуждался в уборке. Оставлять замусоренной популярную городскую достопримечательность никак нельзя. Поэтому журналисты, вооружившись перчатками и мешками, принялись очищать знаковое место от отходов.

Общими усилиями участников субботника склон был приведён в порядок, а десяток мешков с мусором отправились туда, где им самое место – на городскую свалку.