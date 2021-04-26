 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Медиасубботник объединил журналистов и блогеров Находки Материал в печатном номере Отправить на e-mail
Евгений Малюга   
26.04.2021
24 апреля жители большинства городов нашей страны вышли на весеннюю уборку в рамках Всероссийского субботника. Поддержать масштабную акцию решили и труженики медиасферы Находки.


 
На призыв журналиста Анны Шариповой про-вести Медиасубботник откликнулась команда «Делаю город лучше». В общественной организации состоит множество творческих людей, поэтому им не составило труда объединить представителей городских СМИ.
В результате сотрудники газет, телеканалов, специалисты пресс-служб, авторы различных медиапроектов и инстаграм-блогеры собрались вместе, чтобы очистить от мусора надпись «Находка».
Склон в районе ул. Дальней, где установлены яркие буквы, уже давно нуждался в уборке. Оставлять замусоренной популярную городскую достопримечательность никак нельзя. Поэтому журналисты, вооружившись перчатками и мешками, принялись очищать знаковое место от отходов.
Общими усилиями участников субботника склон был приведён в порядок, а десяток мешков с мусором отправились туда, где им самое место – на городскую свалку.
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

< Пред.   След. >
Назад

Календарь

 
« 17 Май 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31           

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Последние комментарии

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика