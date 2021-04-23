В Находке продолжается предоставление денежной выплаты в размере 300 рублей на проезд при использовании карты «Приморец».



Возможность компенсировать проезд с помощью социальной карты есть у граждан старше 70 лет, имеющих различные льготные статусы. Ежемесячная денежная выплата в 300 рублей полностью компенсирует около 10 поездок в городских автобусах. После оформления карты «Приморец» в банке необходимо подать заявление через многофункциональный центр «Мои документы» на предоставление денежной выплаты на проезд. 300 рублей будут зачислены на карту впервые через 1-1,5 месяца после подачи заявления. Если захотите оплачивать проезд картой «Приморец» до перечисления на нее денежных средств, необходимо пополнить ее самостоятельно через платежные терминалы, установленные в отделениях банка. Начиная с третьего месяца карта «Приморец» будет пополняться ежемесячно на сумму, израсходованную на проезд, но не более 300 руб. в месяц. В случае если эти средства не были израсходованы, денежная выплата в месяце пополнения не предоставляется.

Более подробную информацию о денежной выплате на проезд при использовании карты «Приморец» можно получить по единому телефону Центра социальной поддержки населения Приморского края 8-800-30-22-145.

По материалам пресс-службы администрации НГО