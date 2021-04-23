|Вернулись с медалями
|РИО Панорама
|23.04.2021
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Воспитанники спортивной школы «Приморец» приняли участие в соревнованиях Приморского края по плаванию «Золотая рыбка». Домой ребята вернулись с бронзовыми медалями.
Соревнования «Золотая рыбка» вот уже 37 лет собирают юных спортсменов со всего края. На этот раз водные дорожки бассейна спорткомплекса «Олимпиец» во Владивостоке приняли более 250 пловцов. В течение трех дней определяли лучших спортсменов в командном и личном первенстве. Программа соревнований включала 200-метровую дистанцию комплексного плавания и 800 метров вольным стилем – это обязательные дисциплины. Дистанцию на 100 метров можно было проплыть на выбор одним из четырех стилей плавания. Кроме этого, участники продемонстрировали свои умения в эстафетных заплывах 4х50 метров вольным и комбинированным стилями.
Воспитанники спортивной школы «Приморец» выступили с такими результатами:
• Мария Вишневская заняла третье место на дистанции 800 метров вольным стилем и третье место на дистанции 100 метров на спине;
• Тимофей Недалюк занял третье место на дистанции 100 метров брассом;
• Анастасия Понятовская – третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.
По материалам пресс-службы администрации НГО
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