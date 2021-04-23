В Находке космическая «Библионочь» пройдет на десяти площадках, посетить которые и поучаствовать смогут все желающие.



Все десять площадок расположены в библиотеках Находкинского городского округа.

24 апреля весь вечер, с 18.00 до 22.00 часов, участниками акции могут стать все желающие. Можно прийти в ближайшую библиотеку или объехать сразу несколько и поучаствовать в самых разных активностях.

Тема Всероссийской акции в этом году: «Книга – путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. «Экскурсоводом» и распорядителем каждой площадки станет свой литературный персонаж, связанный с темой космоса – например, Незнайка, Звездочёт.

На каждой площадке состоится розыгрыш призов. «Космический» билетик для участия в розыгрыше может получить каждый участник мероприятия, придя в библиотеку в день акции или заранее.

В каждой библиотеке будет собственная программа «Библионочи». Можно выбрать занятие на свой вкус: мастер-классы, кинопоказы и мультипликационные сеансы, викторины, выставки, конкурсы рисунков, познавательные игры и даже «космическое караоке».

Полную программу всех мероприятий ищите на сайте Центральной библиотечной системы Находки. Там же в рубрике «Контакты» опубликованы адреса библиотек.

Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система Находки