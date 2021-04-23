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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
23.04.2021
В Находке космическая «Библионочь» пройдет на десяти площадках, посетить которые и поучаствовать смогут все желающие.

Все десять площадок расположены в библиотеках Находкинского городского округа.
24 апреля весь вечер, с 18.00 до 22.00 часов, участниками акции могут стать все желающие. Можно прийти в ближайшую библиотеку или объехать сразу несколько и поучаствовать в самых разных активностях.
Тема Всероссийской акции в этом году: «Книга – путь к звездам». Мероприятия акции будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. «Экскурсоводом» и распорядителем каждой площадки станет свой литературный персонаж, связанный с темой космоса – например, Незнайка, Звездочёт.
На каждой площадке состоится розыгрыш призов. «Космический» билетик для участия в розыгрыше может получить каждый участник мероприятия, придя в библиотеку в день акции или заранее.
В каждой библиотеке будет собственная программа «Библионочи». Можно выбрать занятие на свой вкус: мастер-классы, кинопоказы и мультипликационные сеансы, викторины, выставки, конкурсы рисунков, познавательные игры и даже «космическое караоке».
Полную программу всех мероприятий ищите на сайте Центральной библиотечной системы Находки. Там же в рубрике «Контакты» опубликованы адреса библиотек.
 
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система Находки
 

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