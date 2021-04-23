Два акта злостного вандализма зафиксированы в общественных местах Находки.



Один инцидент произошёл на дет-ской площадке на ул. Свердлова. Здесь повреждены шесть фонарей: разбиты плафоны, нарушено соединение плафона с основой фонаря. Напомним, в 2018 году детский игровой городок и спортивная площадка в Северном микрорайоне были построены в соответствии с приоритетным федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». Для освещения территории в вечернее время установлено более 20 декоративных фонарей.

В сквере 100-летия образования пограничных войск России неизвестные разбили гранитные плиты на постаменте памятника и фонари подсветки.

Отметим, что ответственность за вандализм предусмотрена ст. 214 УК РФ и грозит штрафом в размере до сорока тысяч рублей. Если вы стали свидетелем подобных преступлений, необходимо сообщить о них в отдел МВД России по г. Находке по тел. 102 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Находки по телефону: 63-19-33. Фото-и видеоматериалы можно направить в официальный аккаунт администрации Находкинского городского округа @adm_nakhodka_city.

Пресс-служба администрации НГО