|Вандалы в Находке
|РИО Панорама
|23.04.2021
|
Два акта злостного вандализма зафиксированы в общественных местах Находки.
Один инцидент произошёл на дет-ской площадке на ул. Свердлова. Здесь повреждены шесть фонарей: разбиты плафоны, нарушено соединение плафона с основой фонаря. Напомним, в 2018 году детский игровой городок и спортивная площадка в Северном микрорайоне были построены в соответствии с приоритетным федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды». Для освещения территории в вечернее время установлено более 20 декоративных фонарей.
В сквере 100-летия образования пограничных войск России неизвестные разбили гранитные плиты на постаменте памятника и фонари подсветки.
Отметим, что ответственность за вандализм предусмотрена ст. 214 УК РФ и грозит штрафом в размере до сорока тысяч рублей. Если вы стали свидетелем подобных преступлений, необходимо сообщить о них в отдел МВД России по г. Находке по тел. 102 или в Единую дежурную диспетчерскую службу Находки по телефону: 63-19-33. Фото-и видеоматериалы можно направить в официальный аккаунт администрации Находкинского городского округа @adm_nakhodka_city.
Пресс-служба администрации НГО
|< Пред.
|След. >
|«
|17 Май 2021
|»
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|Соцпроекты
|Анонсы
|Новости
|Общество
|Гость номера
|Вопрос недели
|Дата
|Вопрос-ответ
|Происшествия
|ЖКХ
|Благоустройство
|Политика
|Экономика
|Бизнес
|Дом
|Здоровье
|Авто
|Спорт
|Культура
|Исторический клуб
|Поколение next
|Авторская колонка
|Мысли по поводу
|Шёл по городу