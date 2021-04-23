№16 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 21 апреля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

• Новый дачный сезон грозит дачникам новыми штрафными санкциями: что можно и что нельзя делать на садовом участке – все подробности в свежем выпуске «РИО Панорамы».

• С 1 июля 2021 года упрощен порядок получения компенсации на оплату жилья – подробности на страницах нашего еженедельника.

• Как заработать на улове? Приморским рыболовам могут разрешить торговать пойманной рыбой: документ уже подан на рассмотрение в Госдуму России.

• Навигация маломерных судов стартовала в Приморье; компенсацию за проезд можно получить по карте «Приморец»; срок перехода на карты «МИР» снова продлили – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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• Новый дачный сезон грозит дачникам новыми штрафными санкциями: что можно и что нельзя делать на садовом участке – все подробности в свежем выпуске «РИО Панорамы».• С 1 июля 2021 года упрощен порядок получения компенсации на оплату жилья – подробности на страницах нашего еженедельника.• Как заработать на улове? Приморским рыболовам могут разрешить торговать пойманной рыбой: документ уже подан на рассмотрение в Госдуму России.• Навигация маломерных судов стартовала в Приморье; компенсацию за проезд можно получить по карте «Приморец»; срок перехода на карты «МИР» снова продлили – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script