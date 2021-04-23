|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|23.04.2021
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№16 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 21 апреля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
• Новый дачный сезон грозит дачникам новыми штрафными санкциями: что можно и что нельзя делать на садовом участке – все подробности в свежем выпуске «РИО Панорамы».
• С 1 июля 2021 года упрощен порядок получения компенсации на оплату жилья – подробности на страницах нашего еженедельника.
• Как заработать на улове? Приморским рыболовам могут разрешить торговать пойманной рыбой: документ уже подан на рассмотрение в Госдуму России.
• Навигация маломерных судов стартовала в Приморье; компенсацию за проезд можно получить по карте «Приморец»; срок перехода на карты «МИР» снова продлили – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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