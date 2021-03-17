|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|17.03.2021
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№11 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- С 15 марта в крупных торговых сетях города стартует социальный проект «Добрый хлеб» - все подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
- Как сэкономить на налогах на имущество физических лиц, получив вычет исходя из кадастровой стоимости, а также заработать на кредитной карте – на нашей традиционной странице «Экономика и финансы».
- На какие льготы могут претендовать россияне предпенсионного возраста?
- Как получить статус безработного, распорядиться средствами материнского капитала и не потерять трудовой стаж – об этом «РИО Панорама» расскажет более подробно на этой неделе.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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