№11 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- С 15 марта в крупных торговых сетях города стартует социальный проект «Добрый хлеб» - все подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- Как сэкономить на налогах на имущество физических лиц, получив вычет исходя из кадастровой стоимости, а также заработать на кредитной карте – на нашей традиционной странице «Экономика и финансы».

- На какие льготы могут претендовать россияне предпенсионного возраста?

- Как получить статус безработного, распорядиться средствами материнского капитала и не потерять трудовой стаж – об этом «РИО Панорама» расскажет более подробно на этой неделе.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- С 15 марта в крупных торговых сетях города стартует социальный проект «Добрый хлеб» - все подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- Как сэкономить на налогах на имущество физических лиц, получив вычет исходя из кадастровой стоимости, а также заработать на кредитной карте – на нашей традиционной странице «Экономика и финансы».- На какие льготы могут претендовать россияне предпенсионного возраста?- Как получить статус безработного, распорядиться средствами материнского капитала и не потерять трудовой стаж – об этом «РИО Панорама» расскажет более подробно на этой неделе.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script