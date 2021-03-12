Строители первого в портах Дальнего Востока навеса приступили к возведению центральной вспомогательной башни. Её высота составит 33,5 метра. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.





Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, вспомогательная башня – это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса.

«Основная функция башни – на неё поставим ключ-кондуктор, к которому будет крепиться рама навеса. А уже на неё начнём монтировать элементы самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. При этом монтажные работы идут прямо во время производственного процесса предприятия», – рассказал Виктор Панов.

По словам главного инженера компании-подрядчика Дмитрия МАЛАХОВА, сейчас работы по монтажу башни выполнены на 60 процентов.







«Вывели леса на отметку 23 метра, где занимаемся сборкой оттяжек башни. Они будут выравнивать башню от динамических и ветровых нагрузок за счет тросов, закрепленных на опорах навеса. На следующей неделе с помощью геодезистов выставим башню идеально ровной и продолжим монтаж до финальной отметки», – рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов.

Отметим, что вся конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Как признают приморские строители, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия.







Отметим, что проектировщики навеса учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.

«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на экологически безопасную перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.