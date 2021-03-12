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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Строители навеса в «Терминале Астафьева» взяли новую высоту Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
12.03.2021
Строители первого в портах Дальнего Востока навеса приступили к возведению центральной вспомогательной башни. Её высота составит 33,5 метра. Работы идут в рамках программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, вспомогательная башня – это временное сооружение, необходимое для начала сборки элементов навеса.
«Основная функция башни – на неё поставим ключ-кондуктор, к которому будет крепиться рама навеса. А уже на неё начнём монтировать элементы самой крыши над зоной выгрузки железнодорожного фронта. При этом монтажные работы идут прямо во время производственного процесса предприятия», – рассказал Виктор Панов.
По словам главного инженера компании-подрядчика Дмитрия МАЛАХОВА, сейчас работы по монтажу башни выполнены на 60 процентов.
 

 
«Вывели леса на отметку 23 метра, где занимаемся сборкой оттяжек башни. Они будут выравнивать башню от динамических и ветровых нагрузок за счет тросов, закрепленных на опорах навеса. На следующей неделе с помощью геодезистов выставим башню идеально ровной и продолжим монтаж до финальной отметки», – рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий Малахов.
Отметим, что вся конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Как признают приморские строители, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия.
 

 
Отметим, что проектировщики навеса учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.
«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на экологически безопасную перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
 
 

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