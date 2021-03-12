|На Масленицу повеселимся да блинами угостимся
|РИО Панорама
|12.03.2021
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Традиционные мероприятия, посвящённые народному празднику проводов зимы – Масленице, будут продолжаться на протяжении всей второй мартовской недели в разных микрорайонах городского округа. Праздничные программы для жителей города пройдут на территории городских скверов, открытых благодаря участию Находки в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
Сквер в районе Спортивной, 25
12 марта с 15.00 до 16.00 – весёлые старты, интерактивную развлекательную программу проведёт команда муниципального учреждения «Физкультура и здоровье».
Городской парк культуры и отдыха
13 марта с 12.00 до 13.00 – на концертную программу приглашает Дом культуры им. Юрия Гагарина. В парке также пройдут весёлые старты, традиционные масленичные игры, забавы. Отдыхающие смогут согреться горячим чаем с блинами.
На всех площадках познавательные и развлекательные мероприятия проведут городские библиотеки.
Обширную программу досуговых мероприятий подготовили муниципальные учреждения культуры и образования, творческие коллективы, общественные организации. Интерактивные игровые программы, концерты, конкурсы, весёлые старты для детей пройдут в школах и детских садах, в библиотеках, учреждениях культуры и дополнительного образования.
Завершится Масленичная неделя 14 марта общегородским гулянием на площади муниципального Центра культуры с 13.00 до 16.00. Здесь запланирован большой концерт, творческие и спортивные площадки, хороводы и сжигание чучела Масленицы, угощение блинами, Ярмарка мастеров на аллее ул. Ленинской и другие развлечения. Горячим пловом всех желающих угостит Совет по делам национальностей.
Полная программа Масленичной недели размещена на странице управления культуры официального сайта администрации Находкинского городского округа nakhodka-city.ru.
Пресс-служба администрации НГО
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