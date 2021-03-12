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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Как стать иллюстратором? Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
12.03.2021
Ребята, если вы любите рисовать и читать книги – эта информация для вас! Вы можете стать автором не только книжной обложки, но и уникальной открытки.
Приморская краевая детская библиотека приглашает ребят 10-14 лет принять участие в краевом конкурсе юных художников-иллюстраторов «С детской книжкой по планете!».

Итак, что же для этого нужно?
Во-первых, нужно быть читателем одной из муниципальных библиотек своего города или поселка.
Во-вторых, прочитать любую книгу из списка рекомендуемой литературы (см. Положение конкурса) и нарисовать к ней обложку.
В-третьих, выполненную иллюстрацию с 26 февраля до 30 апреля передать в ближайшую городскую библиотеку – их адреса есть на сайте www.nakhodka-lib.ru
Работа должна соответствовать определенным условиям. Обложку выполняют гуашью или акварелью на бумаге для рисования формата А3 или А4.
Рисунок должен быть оригинальным, не повторять существующие обложки и иллюстрации.
Конкурс будет проходить в два тура. В конце апреля жюри определит призеров, чьи работы попадут во второй, итоговый краевой тур конкурса. А самые интересные рисунки станут основой для комплекта открыток.
Подробные условия участия и список книг для прочтения читайте в Положении о конкурсе на сайте ЦБС.
 
Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система Находки
 

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