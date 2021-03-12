Ребята, если вы любите рисовать и читать книги – эта информация для вас! Вы можете стать автором не только книжной обложки, но и уникальной открытки.







Итак, что же для этого нужно?

Во-первых, нужно быть читателем одной из муниципальных библиотек своего города или поселка.

Во-вторых, прочитать любую книгу из списка рекомендуемой литературы (см. Положение конкурса) и нарисовать к ней обложку.

В-третьих, выполненную иллюстрацию с 26 февраля до 30 апреля передать в ближайшую городскую библиотеку – их адреса есть на сайте

Работа должна соответствовать определенным условиям. Обложку выполняют гуашью или акварелью на бумаге для рисования формата А3 или А4.

Рисунок должен быть оригинальным, не повторять существующие обложки и иллюстрации.

Конкурс будет проходить в два тура. В конце апреля жюри определит призеров, чьи работы попадут во второй, итоговый краевой тур конкурса. А самые интересные рисунки станут основой для комплекта открыток.

Подробные условия участия и список книг для прочтения читайте в Положении о конкурсе на сайте ЦБС.

Приморская краевая детская библиотека приглашает ребят 10-14 лет принять участие в краевом конкурсе юных художников-иллюстраторов «С детской книжкой по планете!».Во-первых, нужно быть читателем одной из муниципальных библиотек своего города или поселка.Во-вторых, прочитать любую книгу из списка рекомендуемой литературы (см. Положение конкурса) и нарисовать к ней обложку.В-третьих, выполненную иллюстрацию с 26 февраля до 30 апреля передать в ближайшую городскую библиотеку – их адреса есть на сайте www.nakhodka-lib.ru Работа должна соответствовать определенным условиям. Обложку выполняют гуашью или акварелью на бумаге для рисования формата А3 или А4.Рисунок должен быть оригинальным, не повторять существующие обложки и иллюстрации.Конкурс будет проходить в два тура. В конце апреля жюри определит призеров, чьи работы попадут во второй, итоговый краевой тур конкурса. А самые интересные рисунки станут основой для комплекта открыток.Подробные условия участия и список книг для прочтения читайте в Положении о конкурсе на сайте ЦБС. Светлана АЛЕКСЕЕВА, Центральная библиотечная система Находки