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|12.03.2021
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Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя, 1961 года рождения, которым он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку и по ч. 2 ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога.
Как установлено в судебном заседании, фигурант уголовного дела в марте 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель» в г. Находке в ходе ссоры с соседом по дачному участку, возникшей на почве личных неприязненных отношений, используя в качестве оружия принадлежащее ему охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие, умышленно произвел не менее 2 выстрелов в область живота потерпевшего.
В результате преступных действий подсудимого пострадавшему было причинено огнестрельное пулевое ранение живота, проникающее в брюшную полость, с повреждением внутренних органов, которое создает непосредственную угрозу для жизни, квалифицируется как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью. После убийства, с целью сокрытия следов совершенного им преступления, фигурант уголовного дела умышленно поджёг имущество, расположенное на земельном участке потерпевшего, используя неустановленную в ходе следствия горючую легко воспламеняющуюся жидкость, облил строения, расположенные на территории вышеуказанного земельного участка, и автомобиль.
В результате умышленных действий подсудимого возник пожар, повлекший уничтожение имущества на общую сумму более 500 тысяч рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд, с учетом личности последнего, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Евгения КУЛАК, старший помощник прокурора города Находки
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|12 Мар 2021
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