№10 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Масленица идёт: предлагаем рецепты праздничных угощений - традиционных и не только.

- В этом году выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощённым правилам – об этом «РИО Панорама» расскажет более подробно.

- И вновь о «гаражной амнистии»: материал под заголовком «Гараж с плеч» - в свежем номере «РИО Панорамы».

- Вы затеяли ремонт, а соседи недовольны? Читайте о правилах проведения шумных ремонтных работ.

- Началась перерегистрация очереди для получения направлений детям в детский сад на 2021-2022 учебный год; прививку от коронавируса можно сделать по новому адресу - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

- Масленица идёт: предлагаем рецепты праздничных угощений - традиционных и не только.- В этом году выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощённым правилам – об этом «РИО Панорама» расскажет более подробно.- И вновь о «гаражной амнистии»: материал под заголовком «Гараж с плеч» - в свежем номере «РИО Панорамы».- Вы затеяли ремонт, а соседи недовольны? Читайте о правилах проведения шумных ремонтных работ.- Началась перерегистрация очереди для получения направлений детям в детский сад на 2021-2022 учебный год; прививку от коронавируса можно сделать по новому адресу - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.