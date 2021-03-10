|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|10.03.2021
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№10 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Масленица идёт: предлагаем рецепты праздничных угощений - традиционных и не только.
- В этом году выпускники девятых и одиннадцатых классов будут сдавать экзамены по упрощённым правилам – об этом «РИО Панорама» расскажет более подробно.
- И вновь о «гаражной амнистии»: материал под заголовком «Гараж с плеч» - в свежем номере «РИО Панорамы».
- Вы затеяли ремонт, а соседи недовольны? Читайте о правилах проведения шумных ремонтных работ.
- Началась перерегистрация очереди для получения направлений детям в детский сад на 2021-2022 учебный год; прививку от коронавируса можно сделать по новому адресу - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
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