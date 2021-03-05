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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Дети-сироты получат жилье Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
05.03.2021
С начала нового года процедура получения квартир детьми-сиротами упростилась. Основные изменения коснулись сроков подачи заявления, возраста заявителя, трудового стажа.

В 2021 году заявления о предоставлении сертификата принимаются с 10 февраля по 1 апреля для получения сертификата в текущем финансовом году.
Для получения сертификата в 2022 г. необходимо подать документы с 10 июня по 1 августа текущего года.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъявлением оригинала;
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, либо справка с места обучения по очной форме;
Характеристика с места работы или места обучения по очной форме;
Копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя при ее наличии (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении/расторжении брака, свидетельства об усыновлении/удочерении, судебного решения о признании членом семьи);
Справка о наличии (отсутствии) у заявителя судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
Справка из психоневрологического и наркологического диспансера о том, что заявитель не состоит на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств;
Письменное согласие заявителя на заключение мирового соглашения.
Также изменился возраст заявителя. Если ранее подать заявление могли лица, достигшие 25-летнего возраста, то сейчас документы на предоставление жилищного сертификата могут подать лица, достигшие 23 лет, в отношении которых до 1 января 2019 года было вынесено судебное решение об обеспечении жилым помещением.
Согласно изменениям снизился трудовой стаж заявителя: с 36 до 18 месяцев – за период последних 5 лет. Также учитывается наличие малолетних детей. Если на момент достижения 23-летнего возраста молодая мама имеет двух и более детей, трудовой стаж не обязателен.
Документы на сертификаты будут приниматься с 10 февраля в Управлении опеки и попечительства администрации НГО по адресу: ул. Пограничная, 10 а, кабинет 402. Получить консультацию и записаться на приём можно по телефону: 69-91-74.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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