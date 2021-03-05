Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Находкинскому городскому округу привлекли к административной ответственности двух водителей, которые припарковали автомобили на пешеходном переходе возле школы №10 по улице Луначарского.





Автомобиль Subaru Legacy уже был погружен на эвакуатор, но его 38-летний водитель вовремя подошел, и транспортное средство было возвращено владельцу.

Водителей Subaru Legacy и Nissan Cube привлекли к ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств». Каждому из них назначен штраф в размере 1 тысячи рублей.

С нарушителями проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения ПДД и административной ответственности за парковку автотранспорта в неустановленных местах.

В Госавтоинспекцию неоднократно поступают обращения граждан о систематических нарушениях парковки автомобилей по улице Луначарского. Родители, приезжая за детьми в учебное заведение, оставляют автомобили в зоне действия пешеходного перехода. Водители не только нарушают правила парковки, но и создают затруднения для безопасного движения пешеходов.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что ни остановка, ни стоянка транспортного средства на самом пешеходном переходе не разрешена. То есть, автомобили вблизи пешеходного перехода должны располагаться таким образом, чтобы не ограничивать другим водителям возможность увидеть пешехода.

Пресс-служба ОМВД России по городу Находке