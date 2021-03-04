|Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|04.03.2021
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№9 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 марта во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
Приближается замечательный весенний праздник – 8 Марта! В этот день все девочки, женщины и бабушки хотят почувствовать себя любимыми и нужными. Дорогие наши, принимайте поздравления в преддверии Международного женского дня на страницах «РИО Панорамы».
- С начала нового года упростилась процедура получения квартир детьми-сиротами – все подробности на страницах нового номера «РИО Панорамы».
- Прекратил действие беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет семьям с низким доходом - об этом расскажет свежий выпуск «РИО Панорамы».
- Информацию о происшествиях вы найдете на нашей традиционной тематической странице «Закон и порядок».
- В новостном блоке нашего еженедельника – новости и события края.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, лунный календарь земледельца на март, для любителей астрологии – гороскоп на первый месяц весны и лунный календарь красоты.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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