№9 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 марта во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

Приближается замечательный весенний праздник – 8 Марта! В этот день все девочки, женщины и бабушки хотят почувствовать себя любимыми и нужными. Дорогие наши, принимайте поздравления в преддверии Международного женского дня на страницах «РИО Панорамы».

- С начала нового года упростилась процедура получения квартир детьми-сиротами – все подробности на страницах нового номера «РИО Панорамы».

- Прекратил действие беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет семьям с низким доходом - об этом расскажет свежий выпуск «РИО Панорамы».

- Информацию о происшествиях вы найдете на нашей традиционной тематической странице «Закон и порядок».

- В новостном блоке нашего еженедельника – новости и события края.

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, лунный календарь земледельца на март, для любителей астрологии – гороскоп на первый месяц весны и лунный календарь красоты.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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Приближается замечательный весенний праздник – 8 Марта! В этот день все девочки, женщины и бабушки хотят почувствовать себя любимыми и нужными. Дорогие наши, принимайте поздравления в преддверии Международного женского дня на страницах «РИО Панорамы».- С начала нового года упростилась процедура получения квартир детьми-сиротами – все подробности на страницах нового номера «РИО Панорамы».- Прекратил действие беззаявительный порядок назначения выплат на детей до 3 лет семьям с низким доходом - об этом расскажет свежий выпуск «РИО Панорамы».- Информацию о происшествиях вы найдете на нашей традиционной тематической странице «Закон и порядок».- В новостном блоке нашего еженедельника – новости и события края.И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, лунный календарь земледельца на март, для любителей астрологии – гороскоп на первый месяц весны и лунный календарь красоты.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script