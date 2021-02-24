Фестиваль под таким названием пройдёт среди семейных команд Находкинского городского округа 6 марта на базе спортивной школы «Водник» (ул. Владивостокская, 45 А).



Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Находкинского городского округа приглашает находкинские семьи принять участие в спортивном мероприятии. Команды формируются из трёх человек (мама, папа (30 – 49 лет), сын или дочь (9 – 12 лет). Место в команде также могут занять дедушки и бабушки.

Заявку на участие необходимо подать до 1 марта. Дополнительную информацию можно получить в Центре тестирования ГТО по тел. 68-89-15, эл. почта Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Пресс-служба администрации НГО