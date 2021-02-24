|Нервишки подкачали
|РИО Панорама
|24.02.2021
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Осуществляя контроль за дорожным движением в районе улицы Шоссейной, сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Находке остановили для проверки документов автомашину марки Toyota Prius.
В салоне легкового автомобиля находился пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. Инспектор дорожно-патрульной службы попросил гражданина пройти с ним в служебную автомашину для составления протокола об административном правонарушении. Когда 45-летний мужчина вышел из транспортного средства, полицейские заметили, что он стал заметно нервничать и бросил на землю шприц с густой жидкостью тёмного цвета.
Жителя микрорайона Ливадия доставили в отдел полиции для разбирательства.
По результатам химического исследования установлено, что содержимое шприца является наркотическим средством, а именно – маслом каннабиса общей массой 6,52 грамма, что квалифицируется как крупный размер.
Следователем отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Полиция Находки просит граждан, располагающих информацией о фактах распространения, перевозки и хранения наркотических средств, организации наркопритонов, пропаганды и рекламы наркотиков, в том числе в сети «Интернет», сообщать об этом по телефонам дежурной части отдела МВД России по
г. Находке: 8 (4236) 65-20-02, 69-67-44, 69-67-45, 66-12-02 (круглосуточно).
Пресс-служба ОМВД России по городу Находке
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