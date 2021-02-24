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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Вышел очередной номер газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
24.02.2021
№8 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 24 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества. Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — знаменательная дата уже превратилась в своеобразный неофициальный «День всех мужчин».
Дорогие мужчины, принимайте поздравления на страницах «РИО Панорамы».
- Обладатели знака «Житель осаждённого Севастополя» получат единовременную выплату: подробности - на страницах нового номера «РИО Панорамы».
- Льготы на авиабилеты для детей-инвалидов на Дальнем Востоке больше не привязаны к железнодорожному сообщению – подробности в свежем номере нашего еженедельника.
- На нашей традиционной тематической странице «Закон и порядок» прокуратура края разъясняет все подробности социальной поддержки льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края.
- Фестиваль «ГТО всей семьёй» состоится на базе спортивной школы «Водник»; новый порядок определения размера ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет разработал Минтруд; обновлённые правила перевозки животных по железной дороге - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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