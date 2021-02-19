Уникальный для Дальнего Востока подъемный кран начал работу на строительстве навеса в порту «Терминал Астафьева». Его максимальная грузоподъемность составляет 250 тонн, высота подъема груза – 77 метров.









Как сообщил технический директор АО «Терминал Астафьева» Виктор ПАНОВ, кран «Кобелко 7250» уже доставлен к месту эксплуатации, собран и прошел необходимые испытания.

«Мы специально подбирали кран с максимальной высотой подъема, поскольку основной монтаж металлоконструкций будет идти на высоте 40 метров. Гусеничный, маневренный кран с большой высотой стрелы позволит проводить работы максимально качественно. В настоящий момент кран уже приступил к сбору центральной вспомогательной башни – временной конструкции, необходимой для сборки элементов навеса. При этом работы идут прямо во время производственного процесса предприятия», – рассказал Виктор Панов.





На сборочной площадке «Терминала Астафьева» в настоящее время приступили к следующему этапу укрупненной сборки металлоконструкций из Испании. Сейчас специалисты подрядной организации ведут монтаж фрагментов панелей фасада навеса.

«Работа очень кропотливая – только на одном из самых крупных фрагментов необходимо соединить 4 тысячи метизных деталей (болты, гайки, шайбы) – около 55 наименований. Их надо между собой соединить, обтянуть, каждый болт – под свое усилие. Далее будем их укрупнять при монтаже на капителях», – рассказал главный инженер компании «Альпар Плюс» Дмитрий МАЛАХОВ.







Отметим, что конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Чтобы она была легкая и жесткая, здесь будет диафрагма жесткости из тросов, которые натягиваются под определенное усилие. Как признают приморские строители, объектов такой сложности нет на всем Дальнем Востоке – монтаж объемного «шатра» из алюминия будет проходить на высоте от 12 до 40 метров прямо на производственной площадке предприятия.

Собранные сталеалюминиевые опоры навеса будут стоять на капителях – уширениях бетонных опор. Строго по графику производства работ на производственной площадке «Терминала Астафьева» готовы шесть уникальных конструкций, идет монтаж опалубки следующей капители.







Отметим, что проектировщики навеса учли суровые приморские погодные условия, с тем чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина.







«Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» – это следующий шаг по переходу на экологически безопасную перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянную работу двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion и прочие мероприятия», – рассказал исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.