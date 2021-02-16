12 февраля в Доме молодежи состоялся яркий молодёжный танцевальный конкурс – «Шоу. Танцы. Находка».



В нём приняли участие 23 танцора-солиста в возрасте от 12 до 30 лет включительно из 6 танцевальных коллективов: заслуженный коллектив Приморского края - творческое хореографическое объединение «Фёст-Лайн», студия танца «Маки», лаборатория танца «Just Dance», танцевальная школа «Target boots», танцевальный центр «Небо», танцевальная студия «Эста», а также трое из участников, будучи уже педагогами-хореографами, боролись за победу в номинации «Самый профессиональный танец». Это Николай Иванов, руководитель танцевальной школы «Генезис», Арина Чехлатова, руководитель школы танцев «4:20», и Светлана Казанцева, хореограф творческого объединения «Фёст Лайн».



Конкурс состоял из 3 этапов, в которых участники представили на суд жюри сольные танцевальные номера и импровизации в разных жанрах. Членам жюри было крайне сложно выделить одного победителя, так как все конкурсанты оказались в равной степени харизматичны и талантливы. В финальный этап прошли только 14 участников. По итогам финального конкурса определились лучшие! В номинации «Лучшая танцевальная техника» победила Алина Ефимова (танцевальный центр «Небо»), номинация «Самый зрелищный танец» присвоена Анастасии Никитиной (лаборатория танца «Just Dance»), в номинации «Лучшая импровизация» победила Виктория Садкова (танцевальная студия «Эста»), в номинации «Универсальный танцор» стала победительницей Екатерина Ушкова (студия танца «Маки»), а «Идеальное соло» взяла Алина Воропай (студия танца «Маки»). Среди молодых хореографов победу в номинации «Самый профессиональный танец» одержала Светлана Казанцева. Бесспорным победителем шоу стала Олеся Тюзнева – участница из творческого хореографического объединения «Фёст Лайн». Всем участникам и финалистам были вручены дипломы и подарки от Дома молодёжи и партнёров конкурса. Победительница получила главный приз – Сертификат на профессиональную видеосъёмку танцевального клипа от видеографа Анны Кудлинг, гавайскую гитару укулеле. Это шоу даёт уникальную возможность молодым танцорам проявить свою индивидуальность, раскрыть свои таланты в танцах.

Кроме танцев зрители увидели яркие вокальные номера в исполнении певцов Никиты Яковлева, вокального коллектива «Dress Kode», Никиты Замуруева, а также творческий показ от детского театра моды «Dress Kode».

Дом молодежи благодарит своих партнеров за помощь и поддержку в формировании призового фонда конкурса.

Куратор конкурса, зав. отделом по работе с молодёжью Ольга МАРТЫН