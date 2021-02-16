|Прокуратура разъясняет
|РИО Панорама
|16.02.2021
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Расширен перечень лиц, имеющих право на предоставление единовременной социальной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Постановлением Правительства Приморского края от 09.12.2020 № 1011-пп утвержден Порядок предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по месту жительства или месту пребывания на территории Приморского края и относящимся к следующим категориям граждан:
•участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
•вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
•бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
•лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
•лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
•лицам, проработавшим в тылу с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года на предприятиях,
расположенных на территории Приморского края, и имеющим совокупный стаж работы в тылу во время Великой Отечественной войны, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и войны с Японией не менее шести месяцев;
•бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
•лицам, принимавшим участие в боевых действиях в районе острова Даманский и в районе озера Жаланашколь.
Постановлением Правительства Приморского края от 22.01.2021 № 17-пп право на предоставление указанной социальной выплаты предоставлено лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя».
В 2021 году размер социальной выплаты вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, составит 3 тыс. рублей. Размер выплаты другим категориям граждан составит 5 тыс. рублей.
Предоставление единовременной социальной выплаты осуществляется структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» по месту жительства или месту пребывания граждан.
Александра КЛЕНИНА, старший помощник прокурора края
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