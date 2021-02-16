№7 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- Мораторий закончился: с 1 января в России вновь начали отключать жилищно-коммунальные услуги, а также начислять штрафы за их неуплату и пени за просрочку оплаты – подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».

- Оформить субсидию на оплату ЖКУ теперь смогут и должники: кто может это сделать, а кому могут и отказать – расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.

- Прокуратура разъясняет порядок предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Аптеки обяжут работать по-новому; где пройдет всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году; чем накормят в школьных столовых - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- Мораторий закончился: с 1 января в России вновь начали отключать жилищно-коммунальные услуги, а также начислять штрафы за их неуплату и пени за просрочку оплаты – подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».- Оформить субсидию на оплату ЖКУ теперь смогут и должники: кто может это сделать, а кому могут и отказать – расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.- Прокуратура разъясняет порядок предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.- Аптеки обяжут работать по-новому; где пройдет всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году; чем накормят в школьных столовых - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script