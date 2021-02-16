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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
16.02.2021
№7 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 17 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- Мораторий закончился: с 1 января в России вновь начали отключать жилищно-коммунальные услуги, а также начислять штрафы за их неуплату и пени за просрочку оплаты – подробности в свежем номере еженедельника «РИО Панорама».
- Оформить субсидию на оплату ЖКУ теперь смогут и должники: кто может это сделать, а кому могут и отказать – расскажет «РИО Панорама» на этой неделе.
- Прокуратура разъясняет порядок предоставления в 2021 году единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
- Аптеки обяжут работать по-новому; где пройдет всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году; чем накормят в школьных столовых - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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