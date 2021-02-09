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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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По решению автоперевозчика Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.02.2021
Временно внесены изменения в расписание рейсов по маршруту автобуса № 16.

Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Находкинского городского округа, по решению пассажирского автоперевозчика «Центр развития спорта» (ЦРС) по маршруту № 16 «Кафе «Якорь» – пос. Приисковый» до 1 мая 2021 года отменяется рейс: от ост. «Автовокзал» на 20.35; от ост. «Пос. Приисковый» на 21.17. Решение принято в связи со значительным снижением в этот период пассажиропотока.
 
Пресс-служба администрации НГО
 

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