В пятый раз Центральная библиотечная система (ЦБС) Находки участвует в акции «Дарите книги с любовью».



Международный день книгодарения отмечается 14 февраля во многих странах мира. Читатели могут подарить книги библиотеке, передать издания в дар для социального учреждения, а также взять что-то для личного книжного шкафа. В дар принимаются издания не старше 2016 года, строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Практически во всех библиотеках будут организованы выставки книжных даров и другие мероприятия. Центральная городская библиотека подготовила литературную игру «Последняя буква – первая буква», интерактивную викторину «Литературная мозаика» и игру-минутку «Колодец знаний». В этой библиотеке читатели смогут сделать книжное селфи в специально оборудованной тематической фотозоне. В библиотечном комплексе «Зелёный мир», что в Северном микрорайоне, оформляют праздничную гирлянду «Валентинки: литературным героям от читателей». Здесь также проведут литературную игру «Угадай, кто сказал». Буккроссинг организовывает детская библиотека №15. А коллектив детской библиотеки №10 по традиции передаст книжные дары ребятам из Находкинского социально-реабилитационного центра «Альбатрос».

Многие мероприятия акции в связи с пандемией «переезжают» в интернет. Центральная городская библиотека готовит онлайн-обзор книг, подаренных читателями. В своих соцсетях расскажет об акции библиотечный комплекс «Ливадия».

В завершающий день акции, 14 февраля, все желающие смогут не только взять или подарить книгу, но и посетить бесплатный мастер-класс «Валентинка своими руками» в библиотеке «Зелёный мир».

План всех мероприятий акции «Дарите книги с любовью» размещён на сайте ЦБС.

Пресс-служба администрации НГО