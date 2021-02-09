|Прививка через «Госуслуги»
|РИО Панорама
|09.02.2021
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Находкинская городская больница ведет онлайн-запись на бесплатные прививки от коронавируса через сайт «Госуслуги» и региональный сервис записи на прием к врачу er25.ru.
Баннер о вакцинации расположен на главной странице единого портала государственных и муниципальных услуг. Нажав на него, пользователь сразу попадает на страницу с записью. Или же можно выбрать в личном кабинете услугу «Запись на приём к врачу».
После того как появится нужная форма, нужно будет ввести свои личные данные: фамилию, имя, отчество, а также номера СНИЛС и полиса ОМС. У полисов нового образца надо будет переписать только 16-значный номер с лицевой стороны документа, а для старых – указать ещё и серию. Если эти данные уже были сохранены в профиле на портале госуслуг, то они загрузятся автоматически. Затем в карточке услуги останется выбрать врача и поликлинику.
Электронный сертификат после окончания вакцинации будет доступен на портале и мобильном приложении госуслуг, а также в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Кроме того, записаться на прививку от новой коронавирусной инфекции в Находке можно по номерам телефонов: 8-991-068-08-34 и 62-53-17.
По информации КГБУЗ «Находкинская городская больница»
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