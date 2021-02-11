Новый сезон футбольная команда «Динамо-Океан» планирует провести во Второй лиге чемпионата России на отремонтированном стадионе. Об этом говорится в договоре, который заключил «Терминал Астафьева» и приморская команда.





Как подчеркнул исполнительный директор АО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН, весной начнутся работы по реконструкции нижнего поля стадиона «Водник», где команда сможет проводить ряд домашних матчей.

«Наше предприятие всегда поддерживает социальную жизнь Находки. Важным в ней был и остается легендарный футбольный «Океан», регулярно собиравший полные трибуны болельщиков. Поэтому мы посчитали необходимым поддержать команду, и для реализации этой амбициозной задачи нашим партнером стало спортивное общество «Динамо», – рассказал Александр Ганин.







В рамках инвестиционного соглашения после реконструкции нижнего поля с установкой освещения, трибун и укладкой газона «ТерминалуАстафьева» будут переданы права на него, а оперативным управлением займется спортивное общество «Динамо». После этого здесь будет организована учебно-тренировочная работа для профессиональных футболистов и резерва «Динамо-Океан». Важно отметить, что стадион будет доступен и для любительских команд.

Главный тренер ФК «Океан» Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ сообщил, что в рамках подготовки к новому чемпионату потенциальные игроки новой команды выступают в мини-футбольном турнире.

«С нетерпением ждем окончательного утверждения регламента лиги. Ребята хотят играть и побеждать, радовать жителей Находки и Приморского края. Сейчас набираем форму через участие в краевом чемпионате Суперлиги по мини-футболу, где получаем игровую практику, также начинаем проводить более интенсивные тренировки», – добавил главный тренер.







Новый сезон находкинская команда начнет под мощным брендом спортобщества «Динамо», что даст новый импульс развитию футбола в Находке и Приморском крае.

«В Находке открывается полноценный филиал общества «Динамо», одним из первых проектов станет создание базы подготовки резерва и профессиональной команды по футболу «Динамо-Океан». Мы с уверенностью идем в этот проект, так как видим серьезность намерений по возрождению футбола в крае со стороны Правительства Приморского края и надежность генерального партнера АО «Терминал Астафьева», личную инициативу и заинтересованность Руслана Викторовича КОНДРАТОВА.



По предварительной информации, систему соревнований ПФЛ сохранят, но окончательное решение будет оформлено 24 февраля. После этого мы планируем пройти лицензирования и принять участие в зоне «центр», там же где выступает команда «Сахалин». Шаг за шагом мы вернем большой футбол в Приморье!» – отметил управляющий «Динамо» Эдуард САНДЛЕР.

В работу готова включиться и созданная в этом году Федерация футбола Находкинского городского округа. При поддержке «Терминала Астафьева» в плане мероприятий на 2021 год – проведение не менее 16 турниров для спортсменов-любителей разных возрастов.







«У Находки славная футбольная история. В нашем городе очень любят этот вид спорта, и мы очень надеемся на его успешное возрождение», – подчеркнул депутат Думы Находки Анзор АВДАДАЕВ.

Отметим, что накануне команда «Океан» в рамках подготовки к новому сезону провела очередной матч в розыгрыше зимней Суперлиги по мини-футболу. Встреча с командой «ОФК» завершилась боевой ничьей со счетом 4:4.