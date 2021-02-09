№6 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 14 февраля - Международный день книгодарения. Центральная библиотечная система Находки приглашает принять участие в акции «Дарите книги с любовью» - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».

- Кому положена компенсация расходов на приобретение семейного автотранспорта в 2021 году – подробности на страницах «РИО Панорамы».

- Мошенники продают россиянам «чудодейственные» лекарства и «волшебные» приборы от инфекции – о подробностях нового вида мошенничества расскажут специалисты Роспотребнадзора.

- Изменения в расписании движения автобуса по маршруту №16; как записаться на прививку онлайн; проект расписание ЕГЭ для школьников и их родителей - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников – лунный календарь на февраль, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 14 февраля - Международный день книгодарения. Центральная библиотечная система Находки приглашает принять участие в акции «Дарите книги с любовью» - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».- Кому положена компенсация расходов на приобретение семейного автотранспорта в 2021 году – подробности на страницах «РИО Панорамы».- Мошенники продают россиянам «чудодейственные» лекарства и «волшебные» приборы от инфекции – о подробностях нового вида мошенничества расскажут специалисты Роспотребнадзора.- Изменения в расписании движения автобуса по маршруту №16; как записаться на прививку онлайн; проект расписание ЕГЭ для школьников и их родителей - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников – лунный календарь на февраль, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script