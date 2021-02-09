|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|09.02.2021
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№6 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 14 февраля - Международный день книгодарения. Центральная библиотечная система Находки приглашает принять участие в акции «Дарите книги с любовью» - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Кому положена компенсация расходов на приобретение семейного автотранспорта в 2021 году – подробности на страницах «РИО Панорамы».
- Мошенники продают россиянам «чудодейственные» лекарства и «волшебные» приборы от инфекции – о подробностях нового вида мошенничества расскажут специалисты Роспотребнадзора.
- Изменения в расписании движения автобуса по маршруту №16; как записаться на прививку онлайн; проект расписание ЕГЭ для школьников и их родителей - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников – лунный календарь на февраль, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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