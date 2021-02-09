 Skip to content

РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
 Добавить в избранное      Сделать стартовой
 
Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама» Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
09.02.2021
№6 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 10 февраля во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
- 14 февраля - Международный день книгодарения. Центральная библиотечная система Находки приглашает принять участие в акции «Дарите книги с любовью» - подробности в свежем номере «РИО Панорамы».
- Кому положена компенсация расходов на приобретение семейного автотранспорта в 2021 году – подробности на страницах «РИО Панорамы».
- Мошенники продают россиянам «чудодейственные» лекарства и «волшебные» приборы от инфекции – о подробностях нового вида мошенничества расскажут специалисты Роспотребнадзора.
- Изменения в расписании движения автобуса по маршруту №16; как записаться на прививку онлайн; проект расписание ЕГЭ для школьников и их родителей - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, для дачников – лунный календарь на февраль, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.

Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!

Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
 
 
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

След. >
Назад

Календарь

 
« 09 Фев 2021 »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
             

Темы номера

Соцпроекты
Анонсы
Новости
Общество
Гость номера
Вопрос недели
Дата
Вопрос-ответ
Происшествия
ЖКХ
Благоустройство
Политика
Экономика
Бизнес
Дом
Здоровье
Авто
Спорт
Культура
Исторический клуб
Поколение next
Авторская колонка
Мысли по поводу
Шёл по городу

Авторизация

Партнеры

Кто он-лайн

None

Статистика