Приморский край является одним из главных интересантов в переходе на экологически безопасную перевалку угля в морских портах. Такое мнение высказал председатель Комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края Евгений Зотов.





«Многие стивидорные компании уже ведут работу по переходу на наилучшие доступные технологии, в которые входит установка защитных экранов и различных систем пылеподавления. Однако не у всех организаций этот процесс идет должным образом. Все дело в том, что в законодательстве нет точного определения, что считать закрытой перевалкой. Ведь кто как не Приморский край заинтересован в том, чтобы навести порядок в угольных портах», — подчеркнул Евгений Зотов.

Перспективы наведения порядка в процессе закрытой перевалке угля обсудили в Торгово-промышленной палате России бизнесмены, депутаты, представители министерств и общественные деятели. Они рассмотрели какие могут быть внесены возможные изменения в закон по поводу регулирования деятельности по работе с подобным грузом в морских портах.



Для Приморского края вопрос как никогда актуален, ведь только в Находке работают 12 стивидорных компаний. И если законопроект «Об экологически безопасной перевалке угля в морских портах», рассматриваемый в ТПП все же примут, то установка специального оборудования будет закреплена на федеральном уровне и обяжет стивидоров устанавливать пылезащитное оборудование, которое поможет свести к минимуму пыление угля во время перегрузочных работ. Об этом говорят и местные общественные активисты, знакомые с развитием ситуации по защите от пыли в Находке.



«Мы более 5 лет наблюдаем ситуацию с перегрузкой угля в порту Находка, и в какой-то момент ситуация переломилась. Все стали устанавливать устройства по пылеподавлению, но многие ограничились только специальными пушками и сетками. Нужно четко понимать, если один терминал из пяти в районе Астафьева, предпринимает меры, чтобы пойти дальше этих сеток и пушек и снизить распространение пыли, то этим должны заниматься все остальные стивидоры. И должен быть документ, который определит правила игры, которого сейчас нет ни на местном уровне, ни на законодательном. Поэтому очень важно, чтобы все понимали, что внедрение наилучших доступных технологий – это обязательная процедура для безопасности людей в Находке», - подчеркивает Артем Трембовлев, руководитель ОО «Надежда Находки».

Важность будущего документа именно для Приморского края демонстрирует еще и то, что в заседании ТПП по оптимизации законодательного регулирования деятельности по перевалке угля в морских портах и внедрению НДТ приняли участие представители «Терминала Астафьева». Их доклад о проведенной модернизации для перехода на экологически защищенную перевалку стал примером успешного внедрения максимально возможного количества наилучших доступных технологий для портов всей страны.

Местные ученые-экологи отмечают, что «Терминал Астафьева» на данный момент времени в стране является единственным предприятием, которое самостоятельно вкладывается в передовые технологии для решения экологических проблем по перевалке угля.



«В настоящее время в России разработан справочник наилучших доступных технологий, который стремятся использовать все угольные терминалы. «Терминал Астафьева» пошел по пути минимального воздействия угольной пыли на окружающую среду, применения экологически безопасных технологий: при разгрузке вагонов, при транспортировке угля в штабели и перегрузке на судно. Для этого они закупили металлоконструкцию из Испании, которая позволит проводить разгрузку из вагонов без вылета пыли. Второй этап – транспортировка угля конвейером и судопогрузочная машина, которая позволит прекратить выбросы пыли при погрузке на судно. И если все остальные терминалы, которые находятся в порту Находка пойдут по этому пути, они достигнут хороших результатов по минимизации пылеобразования и воздействия на окружающую среду», - отмечает Александр Агошков, доктор технических наук, академик Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.



Необходимость законодательно закрепить за портами обязанность по внедрению наилучших доступных технологий действительно назрела, считает профессор Яна Блиновская.

«По опыту проведенных замеров концентраций пыли в воздухе на мысе Астафьева в Находке, могу сказать, что некоторые терминалы гуманно воздействуют на атмосферу, но этого нельзя сказать о всех. Что и видят жители, которые не могут, да и не должны разбираться, кто из портов пылит. Поэтому инициатива обязательного внедрения НДТ особенно назрела для выявления тех предприятий, кто своей деятельностью негативно воздействует на атмосферный воздух. В том числе и для работы контрольно-надзорных органов в понимании того, кто больше несет ответственность за загрязнение», - отметила Яна Блиновская, доктор технических наук, российский эксперт Регионального центра по совместному реагированию в чрезвычайных ситуациях на море.



Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края Евгений Зотов добавляет, что вектор, по решению экологических проблем, возникающих в ходе перевалки угля в портах Приморья, ясен и стивидоры успешно ему следуют.

«Отчасти есть оптимизм — стивидоры заявляют, что вкладывают в закрытую перевалку, технические новшества, где-то прекратили деятельность. Но лишь полузакрытая или закрытая перевалка угля может принести эффект. Опрыскивание, ворошение угля, заборы — все это влияет на снижение загрязнения воздуха. Я сам бываю в Находке и все это вижу», — подчеркнул Зотов.