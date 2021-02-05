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По новому графику
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РИО Панорама
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05.02.2021
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С 22 января изменилось расписание движения автобуса №22, следующего по маршруту «Автовокзал – Южно-Морской».
Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Находкинского городского округа, с 22 января внесено изменение в расписание автобуса №22 «Автовокзал – Южно-Морской». Последний рейс из Находки в 20.15, из Южно-Морского – в 20.20. По всем нарушениям расписания граждане могут обращаться в диспетчерскую службу перевозчика по тел. 74-49-99 либо в отдел транспорта и связи администрации городского округа по тел. 69-21-39.
Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
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