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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
05.02.2021
С 22 января изменилось расписание движения автобуса №22, следующего по маршруту «Автовокзал – Южно-Морской».

Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Находкинского городского округа, с 22 января внесено изменение в расписание автобуса №22 «Автовокзал – Южно-Морской». Последний рейс из Находки в 20.15, из Южно-Морского – в 20.20. По всем нарушениям расписания граждане могут обращаться в диспетчерскую службу перевозчика по тел. 74-49-99 либо в отдел транспорта и связи администрации городского округа по тел. 69-21-39.

Пресс-служба администрации Находкинского городского округа
 

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