С 22 января изменилось расписание движения автобуса №22, следующего по маршруту «Автовокзал – Южно-Морской».



Как сообщили в отделе транспорта и связи администрации Находкинского городского округа, с 22 января внесено изменение в расписание автобуса №22 «Автовокзал – Южно-Морской». Последний рейс из Находки в 20.15, из Южно-Морского – в 20.20. По всем нарушениям расписания граждане могут обращаться в диспетчерскую службу перевозчика по тел. 74-49-99 либо в отдел транспорта и связи администрации городского округа по тел. 69-21-39.



Пресс-служба администрации Находкинского городского округа