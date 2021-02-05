Военный комиссариат города Находки информирует пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации.



В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2020 года № 431-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты» пенсионерам Министерства обороны Российской Федерации, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя» и имеющим удостоверение «Житель осажденного Севастополя», предоставлено право на повышение назначенных им пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации, имеющих данное право, просим обращаться в военный комиссариат города Находки по адресу: г. Находка, ул. Павлова, 12, кабинет № 10, телефон: 65-68-01.

Пресс-служба администрации НГО