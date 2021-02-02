№5 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 3 февраля во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- В марте приморским пенсионерам, материальное обеспечение которых ниже 11 178 рублей, начнут доставлять единовременную выплату в размере 6 тысяч рублей.

- В штатном режиме начала работу информационно-справочная служба «122» - подробности на страницах еженедельника «РИО Панорама».

- В России началась маркировка молочной продукции, но сначала она будет проходить в добровольном порядке – все подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».

- В Приморье поменялись правила приёма в школы будущих первоклассников; куда могут обратиться приморцы для получения консультаций по вопросам социальной поддержки населения; скорректированы тарифы на вывоз твердых бытовых отходов - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- В марте приморским пенсионерам, материальное обеспечение которых ниже 11 178 рублей, начнут доставлять единовременную выплату в размере 6 тысяч рублей.- В штатном режиме начала работу информационно-справочная служба «122» - подробности на страницах еженедельника «РИО Панорама».- В России началась маркировка молочной продукции, но сначала она будет проходить в добровольном порядке – все подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».- В Приморье поменялись правила приёма в школы будущих первоклассников; куда могут обратиться приморцы для получения консультаций по вопросам социальной поддержки населения; скорректированы тарифы на вывоз твердых бытовых отходов - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script