28 января в Торгово-промышленной палате РФ состоялся круглый стол на тему: «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах». Федеральные экологические эксперты предлагают закрепить новое понятие «экологически безопасной перевалке угля» в российском законодательстве и определить обязательный набор наилучших доступных технологий (НДТ) в зависимости от грузооборота.



Новые требования по экобезопасности перевалки угля необходимы для решения проблемы угольной пыли в портовых городах России. На данный момент обязанность стивидоров по внедрению НДТ при перевалке угля не закреплена на федеральном уровне, отсутствует единый понятийный аппарат для определения такой перевалки, пояснил первый заместитель председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александр ЗАКОНДЫРИН.



с основным докладом выступил член Комитета , заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин. с основным докладом выступил член Комитета , заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин.

«Мы предлагаем внести поправку в федеральное законодательство и дать определение «экологически безопасная перевалка угля» – это совокупность технологических процессов, оборудования, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям (НДТ)», – сказал он.

Набор наилучших доступных технологий должен быть дифференцированным и завесить от трёх факторов: объем грузооборота (универсальный или специализированный), типа терминала (до 1 млн тонн угля в год, от 1 до 10 млн тонн, свыше 10 млн тонн) и близость жилых домов. Также необходимо актуализировать справочник по НДТ, считают эксперты.



Предсъездовская дискуссия «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах и внедрение НДТ».

Предсъездовская дискуссия «Экологически безопасная перевалка угля в морских портах и внедрение НДТ».

«Ранжирование видов обязательных к применению НДТ должно зависимость от типа порта. Стоит подумать про введение к категории НДТ технологических решений, ранее отнесенных к перспективным. Наиболее дискуссионный вопрос – это определение механизма подтверждения соблюдения обязанности по экологически безопасной перевалке: либо это будет обязательная сертификация, либо государственная экологическая экспертиза, иные механизмы», – добавила исполнительный директор Ассоциации разработчиков природоохранных технологий и экологических инициатив, член Общественного совета при Росгидромет Зоя ШАРГАТОВА.



Заседание модерировал председатель Комитета по природопользованию и экологии, заслуженный эколог Российской Федерации Сергей Алексеев.

Заседание модерировал председатель Комитета по природопользованию и экологии, заслуженный эколог Российской Федерации Сергей Алексеев.

Стивидоры уже начали внедрять более безопасные с экологический точки зрения решения на территории портов. Например, только в Приморском крае на приобретение спецтехники и средств пылезащиты стивидорные компании с 2017 года направили более 2,4 млрд рублей (86,4% от общего плана), рассказала сенатор РФ от Приморская края Людмила ТАЛАБАЕВА.

«Инициатива своевременная и логичная. Крупнейшие стивидорные компании региона активно применяют наилучшие доступные технологии и смогут исполнить новые обязательные требования по экологически безопасной перевалке угля. Вопрос защиты прав жителей и заботы об экологии для нас всех первоочередной», – отметила она.

Среди них и «Терминал Астафьева» в Находке. «Экологическая безопасность – приоритет нашей работы. Мы понимали, что перевалка должна принять цивилизованные формы, поэтому последние 4 года «Терминал Астафьева» системно занимается внедрением наилучших доступных технологий и уже применяем максимально возможное число НДТ на предприятии», – сказал генеральный директор «Терминала Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.



Выступает вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Выступает вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. По словам председателя комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елены ШАРОЙКИНОЙ, основная цель обязательной экологически безопасной перевалки угля состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные условиях жизни для жителей портовых городов. «Введение обязательных требований применения НДТ позволит навести порядок в этой отрасли. Наша задача – взять на общественный контроль программу модернизации и план для природоохранных мероприятий на период до 2025 года», – добавил заместитель председателя Общественного совета при Росприроднадзоре, председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрей НАГИБИН.



Участники дискуссии в ТПП РФ.

Участники дискуссии в ТПП РФ.

Введения обязательных требований по безопасной перевалке угля соответствует мировому опыту и будет способствовать решению проблемы «угольной пыли» в портовых городах России, отметила заместитель председателя Совета по изучению производительных сил, доктор экономических наук Светлана ЛИПИНА.

Председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев по итогам обсуждения сообщил, что ТПП РФ планирует в течении недели направить письма в профильные федеральные органы государственной власти и Федеральное собрания РФ.