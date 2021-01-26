№4 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 27 января во всех точках продаж.

Сегодня в номере:

- 27 января по всему миру вспоминают жертв чудовищного геноцида еврейского народа – Холокост. Материал под заголовком «Мы помним» - в свежем номере «РИО Панорамы».

- Минпросвещения поменяло правила приема детей в школы: обо всех нововведениях – «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.

- Приморцам рассказали о новых схемах телефонного мошенничества – на что стоит обратить внимание, расскажем на страницах свежего номера «Рио Панорамы».

- Продажу субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока возобновят с февраля; на портале «Госуслуги» появится возможность оформить куплю-продажу автомобиля; кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно в этом году - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.

- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?

И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.



Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».

«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!



Ул. Нахимовская, 14А-308.

Тел.: 62-42-52; 62-36-66.

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- 27 января по всему миру вспоминают жертв чудовищного геноцида еврейского народа – Холокост. Материал под заголовком «Мы помним» - в свежем номере «РИО Панорамы».- Минпросвещения поменяло правила приема детей в школы: обо всех нововведениях – «РИО Панорама» расскажет на этой неделе.- Приморцам рассказали о новых схемах телефонного мошенничества – на что стоит обратить внимание, расскажем на страницах свежего номера «Рио Панорамы».- Продажу субсидируемых билетов для жителей Дальнего Востока возобновят с февраля; на портале «Госуслуги» появится возможность оформить куплю-продажу автомобиля; кто из россиян сможет выйти на пенсию досрочно в этом году - об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.- Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!Ул. Нахимовская, 14А-308.Тел.: 62-42-52; 62-36-66.E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script