В Управлении образования администрации Находкинского городского округа начался приём заявлений на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году от выпускников прошлых лет.





Выпускники текущего учебного года подают заявления на сдачу ЕГЭ в «своих» школах.

Заявления принимаются до 1 февраля включительно. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 69-22-56, 69-86-24, 69-92-17. Сайт Управления образования – Заявления принимаются по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 7, кабинет 220 в рабочие дни с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт, аттестат о среднем общем образовании и СНИЛС, а также копии указанных документов.Выпускники текущего учебного года подают заявления на сдачу ЕГЭ в «своих» школах.Заявления принимаются до 1 февраля включительно. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 69-22-56, 69-86-24, 69-92-17. Сайт Управления образования – Nakhodka-edu.ru.