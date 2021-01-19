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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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РИО Панорама   
19.01.2021
В Управлении образования администрации Находкинского городского округа начался приём заявлений на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году от выпускников прошлых лет.

Заявления принимаются по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 7, кабинет 220 в рабочие дни с 08.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт, аттестат о среднем общем образовании и СНИЛС, а также копии указанных документов.
Выпускники текущего учебного года подают заявления на сдачу ЕГЭ в «своих» школах.
Заявления принимаются до 1 февраля включительно. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 69-22-56, 69-86-24, 69-92-17. Сайт Управления образования – Nakhodka-edu.ru.
 

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