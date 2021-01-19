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РИО Панорама

 
Информационный еженедельник города Находка
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Моряк сошёл на берег Материал в печатном номере Отправить на e-mail
РИО Панорама   
19.01.2021
Почти 6 граммов гашишного масла обнаружили находкинские таможенники на рыболовецком судне, готовящемся к отходу в Охотоморскую экспедицию. Наркотик принадлежал члену экипажа. Нарушителю грозит лишение свободы – от 10 лет.

Шприц с веществом зеленого цвета находкинские таможенники обнаружили в каюте члена экипажа. Моряк признался, что взял в рейс гашишное масло для личного употребления, зная об уголовной ответственности.
Экспертиза установила, что 5,8 грамма изъятого вещества является маслом каннабиса (гашишное масло), которое относится к наркотическим средствам. Масса гашишного масла свыше 5 граммов считается крупным размером.
Находкинская таможня в отношении моряка возбудила уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Нарушитель снят с рейса, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.
 
Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни
 

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