Почти 6 граммов гашишного масла обнаружили находкинские таможенники на рыболовецком судне, готовящемся к отходу в Охотоморскую экспедицию. Наркотик принадлежал члену экипажа. Нарушителю грозит лишение свободы – от 10 лет.



Шприц с веществом зеленого цвета находкинские таможенники обнаружили в каюте члена экипажа. Моряк признался, что взял в рейс гашишное масло для личного употребления, зная об уголовной ответственности.

Экспертиза установила, что 5,8 грамма изъятого вещества является маслом каннабиса (гашишное масло), которое относится к наркотическим средствам. Масса гашишного масла свыше 5 граммов считается крупным размером.

Находкинская таможня в отношении моряка возбудила уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Нарушитель снят с рейса, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Наталья САБАДАШ, пресс-секретарь Находкинской таможни