У программы модернизации АО «Терминал Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку угля будет независимая экспертиза.





«Зелёную декларацию» по независимому экспертному сопровождению программы защищенной перевалки угля, реализуемой АО «Терминал Астафьева» подписали в среду, 20 января, во Владивостоке, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей НАГИБИН и генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ.

Общественная компания и стивидор договорились объединить усилия для совместно мониторинга, выработки и реализации решений в области экологии и охраны окружающей среды в порту «Терминал Астафьева», реализации прав граждан на безопасную среду, сохранение природы для будущих поколений, подготовке предложений по совершенствованию сотрудничества, экологическому просвещению населения. Принятие «Зелёной декларации» обеспечивает доступ независимых экспертов на производственную площадку порта, оказание компанией содействия в проведении независимых экспертных оценок результатов отдельных этапов реализации программы защищенной перевалки угля, осуществляемой АО «Терминал Астафьева».

Как рассказал председатель правления Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин целью этого визита стало именно подписание «Зелёной декларации» в рамках реализации программы модернизации АО «Терминал Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку.

«Наша задача – взять на общественный контроль план модернизации, который проводит «Терминал Астафьева» до 2025 года, и проверить то, что уже сделано. Мы бы порекомендовали и другим общественным организациям организовать подобный контроль над планами модернизации, которые существуют у других стивидоров, – сказал Андрей Нагибин. – Это очень важная работа, поскольку проблема перевалки угля на Дальнем Востоке на слуху на всей территории России».

В ответном слове генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов отметил, что в компании высоко ценят сотрудничество с «Зелёным патрулем» и приморскими учеными, работающими в сфере экологии.

«Знак «Зелёного патруля» внутри нашей компании называется «знаком отличия». Это подтверждение высокого статуса компании, поскольку члены «Зелёного патруля» входят в общественные наблюдательные советы Минприроды, как правило, являются авторитетными независимыми экспертами. «Зелёные знаки отличия» получили крупнейшие компании России в газо- и нефтедобывающих и перерабатывающих отраслях. В своей работе «Терминал Астафьева» всегда ориентируется на лидеров и старается внедрять передовые мировые практики», – сказал Руслан Кондратов. – Наше сотрудничество станет важным шагом для компании, поскольку «Зелёный патруль» активно поддерживает предприятия, внедряющие новые технологии для экологически безопасной деятельности.

Генеральный директор АО «Терминал Астафьева» обратил внимание на то, что экспертов намеренно пригласили на территорию порта в январе, с тем чтобы начать мониторинг «Зелёного патруля» в самый напряженный с точки зрения ветровых нагрузок период.

«Раскрытие деятельности компании для общественности является серьезным показателем развития гражданского общества в нашей стране, – отметил в свою очередь член Общественного совета при Росприроднадзоре, заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии Владислав ЖУКОВ. – Это очень важно, поскольку позволяет снять общественно-социальные конфликты, уменьшить непонимание позиций друг друга бизнесом, общественностью и государством. Когда предприятие само проявляет инициативу и делает свою деятельность максимально открытой – это прекрасно».



Открытость предприятия отметила также главный специалист ООО «Союз специалистов промышленной и экологической безопасности», эксперт ООО «ЭкоСкай» (проектирование в области экологического сопровождения хозяйственной деятельности) Екатерина ГАЛОЧКИНА.

«Я также впечатлена теми, что делает «Терминал Астафьева» в сфере экологии. У нас не так много предприятий, которые заботятся не только о людях, но и об окружающей среде. Предприятие действительно старается уменьшить свои выбросы, старается что-то сделать для населения. Сейчас это очень важно», – подчеркнула Екатерина Галочкина.

Социально значимым промышленным объектом. влияющим на окружающую среду, назвал порт «Терминал Астафьева» президент Общественной межрегиональной организации «Тихоокеанская академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности» Александр АГОШКОВ.



«Очень приятно, что предприятие предпринимает все меры для того, чтобы максимально закрыть все источники пыления. «Терминал Астафьева» создает экологически безопасную технологию, которая позволит минимально воздействовать на морскую биоту, на атмосферный воздух. Заделы, которые делаются сейчас на терминале и аналога которым пока нет нигде на Дальнем Востоке, позволяют рассчитывать на хорошие результаты», – сказал он.

Высоко отметила приверженность компании экологическим стандартам доктор технических наук, профессор Яна БЛИНОВСКАЯ, под чьим руководством специалисты Инженерной школой ДВФУ в рамках договора о сотрудничестве с «Терминалом Астафьева» проводили изучение акватории залива Находки.



«За трехлетний период нашего наблюдения мы увидели весьма интересную картину. Можно сказать, что позиции основных загрязнителей акватории, которые предписываются компании «Терминал Астафьева» и другим стивидорам, – это в корне неверно. Опираясь на наши результаты, я могу сказать, что воздействие со стороны компании на морскую среду минимальное. В настоящее время видна положительная динамика состояния акватории. Так, по результатам наблюдений отмечается увеличение плотности разновозрастного приморского гребешка», – отметила Яна Блиновская.



В ходе оглашения «Зелёной декларации» председатель правления Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин прежде всего обратил внимание на экологический блок декларации. В частности он высоко оценил такие экологически направленные мероприятия, как установка пыле-ветрового заграждения высотой 21 метр со стороны микрорайона «Мыс Астафьева», применение стационарных мобильных установок пылеподавления (снегогенераторов и водяных пушек), раздельных и переносных подпорных стенок, уборка проездов, с помощью механической вакуумной техники, введение в эксплуатацию закрытой конвейерной линии, оборудованной системой аспирации, введение в эксплуатацию центра управления предприятием (что позволяет мониторить в том числе экологическую обстановку на территории терминала в круглосуточном режиме) и производственно-испытательного лабораторного комплекса.

Все это Андрей Нагибин, Владислав Жуков и Екатерина Галочкина увидели накануне подписания декларации в ходе рабочей поездки на территорию порта. Начали с осмотра площадки, где в настоящее время специалисты подрядной организации – компании «Альпар Плюс» – собирают первые части уникального для портов Дальнего Востока навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта терминала АО «Терминал Астафьева».



Всего из Испании доставили более чем несколько сотен тысяч деталей. Сейчас их сортируют под укрупненную сборку конкретных конструкций и доставляют на площадку. Уже собраны первые четыре колонны и четыре балки одной из частей будущего навеса. Работа очень кропотливая – только на одном из самых крупных фрагментов пришлось соединить 4000 метизных деталей (болты, гайки, шайбы) примерно 55 наименований.

Конструкция навеса изготовлена в Испании по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Собранные сталеалюминиевые опоры навеса будут установлены на шести капителях, которые уже подготовлены к этому. Работы по установке навеса начнутся уже в марте этого года.

«Мы много ездим по России, побывали на многих предприятиях, но впервые видим, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на российском Дальнем Востоке готовится реальная закрытая площадка для перевалки угля», – сказал Андрей Нагибин.

Еще одним положительным опытом, который было бы неплохо перенять другим дальневосточным стивидором, председатель правления «Зеленого патруля» назвал опыт переселения за счет компании 43 семей из двух аварийных бараков, расположенных в микрорайоне «Мыс Астафьева», шефство над местной школой и поддержка футбольного клуба «Океан».



Напомним, начиная с 2017 года АО «Терминал Астафьева» последовательно выполняет программу модернизации по переходу на экологически защищенную перевалку и является одним из первых среди терминалов Находки с объемом перевалки до 6 млн тонн, успешно внедрившим наибольшее число методов из списка наилучших доступных технологий (семь из девяти НДТ справочника ИТС 46-2019).

На сегодняшний момент на предприятии активно реализуется четвертый этап программы модернизации – строительство полностью закрытого навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта.

Предприятие активно взаимодействует с дальневосточным научным сообществом в области охраны окружающей среды. АО «Терминал Астафьева» совместно с Инженерной школой ДВФУ проводит мониторинг морской среды на стадии эксплуатации производственного комплекса – морского терминала.