|Анонс свежего номера газеты «РИО Панорама»
|РИО Панорама
|19.01.2021
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№3 городской газеты «РИО Панорама» можно приобрести с 20 января во всех точках продаж.
Сегодня в номере:
– В Управлении образования администрации НГО начался приём заявлений на сдачу Единого государственного экзамена – подробности на страницах свежего номера «РИО Панорамы».
– Погода стоит, что ни на есть, суровая, зимняя, а гололёд может стать причиной различных травм: куда обратиться за компенсацией, если вы пострадали – консультация от эксперта на страницах еженедельника «Рио Панорама».
– Ваша машина не заводится в такие холода? Советы эксперта, как правильно «прикурить» автомобиль – на странице «Автообозрение».
– Сводки происшествий на дорогах края в минувшие выходные; новые требования Минздрава к табачным изделиям; где оплатить госпошлину и штраф – об этом и многом другом в новостном блоке нашего еженедельника.
– Афиша выходного дня: куда пойти, что посмотреть, где отдохнуть?
И, как всегда, в «РИО Панораме»: удобная ТВ-программа на следующую неделю, частные объявления и актуальные вакансии, большой сканворд, кроссворд, новые головоломки, а для любителей астрологии – гороскоп на неделю.
Хотите знать больше о жизни Находки? Покупайте или выписывайте «РИО Панораму».
«РИО Панорама» – городская газета, в которой есть что почитать!
Ул. Нахимовская, 14А-308.
Тел.: 62-42-52; 62-36-66.
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