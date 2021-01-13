Благотворительный фонд «НАХОДКА» отметил двухлетие своей деятельности. За это время объединение стивидоров направило на развитие города более 200 млн рублей. Средства распределяются в рамках семи программ, разработанных Фондом: «Комфортная Находка», «Чистая Находка», «Здоровая Находка», «Спортивная Находка», «Культурная Находка», «Поддержка образовательных учреждений» и «Равенство». Повестку добрых дел этого года сформировала текущая ситуация в стране и мире. Программа «Здоровая Находка» стала приоритетным направлением для проектов-2020. Сумма вложений – более 40 млн рублей.





Так, в этом году завершён капитальный ремонт помещений Находкинской городской больницы под Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Услугами онкоцентра пользуются не только жители Находки, но и всего южного Приморья. ЦАОП создан по федеральной программе и отвечает всем стандартам качества медицинского обслуживания. Его основная задача – в одном месте сосредоточить все этапы лечения раковых больных.

Большое внимание было уделено предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Находкинского городского округа. Более 18 млн рублей Благотворительный фонд «НАХОДКА» направил на покупку бесконтактных градусников, средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус для медицинских работников, нуждающихся слоёв населения (инвалидов, ветеранов, тыловиков, узников фашистских концлагерей и др.) и простых горожан.

Кроме этого, теперь, благодаря вниманию Фонда, в Находке появилось два современных эндоскопа: в урологии горбольницы и в поликлинике №1 (для диагностики и лечения болезней ЖКТ).

В этом году по просьбе жителей района Нефтебазы был реализован крупный проект в сфере благоустройства. В ноябре около Макарова, 22 открылась многофункциональная спортивная площадка. Довольны не только дети – появилось место для командных игр, но и взрослые – заниматься спортом стало комфортнее благодаря новым уличным тренажёрам. Также в рамках «Комфортной Находки» Фонд сделал дет-скую площадку на Северной, 3а, оформил парковую зону около школы №1 «Полюс», восстановил уличное освещение на Астафьева, украсил Находку к Новому году и установил буквы «НАХОДКА» на ул. Дальней. Нельзя не отметить участие благотворительной организации в культурном проекте, посвящённом памяти первооткрывателя Находки Александра Болтина. Бронзовая скульптура капитана корвета «Америка» появится в районе пл. Совершеннолетия осенью 2021 года.

Культура – неотъемлемая часть жизни во все, даже кризисные, времена. Поддержка этой сферы закладывает в людях стремление к развитию, веру в будущее и желание жить в свободе и радости. В рамках программы «Культурная Находка» ко Дню рождения города Фонд оплатил тираж книги Юрия Меринова «Земля Находкинская», осенью приобретён мини-планетарий для ДК им. Ю.А. Гагарина. Продолжается поддержка спортивных объединений, несмотря на сокращение количества соревнований из-за эпидемиологической обстановки. Удалось помочь местным каратистам (ДЮСШ «Ливадия»), софтболистам (ДЮСШ «Водник») и футболистам (ДЮСШ «Океан»).

Завершился приём заявок на замену деревянных окон и балконов. За два года Благотворительный фонд «НАХОДКА» удовлетворил 169 обращений от жителей Астафьева, Макарова, Крабовой, Весёлой и др. Кроме адресной помощи Фонд менял обветшалые окна в подъездах. Было установлено более 120 стеклопакетов на общую сумму в 1,4 млн рублей. Также деревянные конструкции были заменены в детском саду №59 (128 шт., более 3 млн рублей) и в школе №22 (16 шт., почти 400 тыс.рублей).

Отметим, продолжается сотрудничество Фонда с городским обществом инвалидов, фондом «Забота» (проекты «Просто я особенный», «Еда за спасибо», «Колыбель»), с детским садом №66 (благоустройство территории, усиленное питание), коррекционными и общеобразовательными школами, другими учреждениями, городскими объединениями. Помощь детям и социально незащищённым слоям населения оказывается Фондом в рамках программ «Поддержка образовательных учреждений» и «Равенство».

Благотворительный фонд «НАХОДКА» всегда открыт для местных жителей. Любой желающий может прийти в офис организации и обратить внимание на ту или иную проблему, сделать запрос на помощь или узнать интересующую его информацию. Также о Фонде и его текущей деятельности, актуальные новости и отчёты можно найти на сайте ecofond-nhk.ru.

Пресс-служба Благотворительного фонда «Находка»